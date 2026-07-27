INVESTIGAȚIE. Două firme din Iași au lansat așa zise „site-uri de dating”. Ce făceau s-a aflat după ce jurnaliștii au intrat în posesia de documente din interiorul unui procesator de plăți din Franța

Două redacții de investigație, Snoop din România și Mediapart din Franța, expun astăzi informații interne ale unui mare procesator de plăți francez: CentralPay. Acest procesator a emis o alertă care are în mijlocul său companii din România. Articolul a fost publicat luni, simultan în România și Franța.

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Mediapart este o publicație independentă de investigații din Paris, fondată în 2008. New York Times a numit-o „principalul site de investigații” din Franța. În 2025, a avut circa 245.000 de plătitori de abonament.

Documente interne ale procesatorului francez de plăți online CentralPay, obținute de Snoop și publicația franceză Mediapart, arată că site-uri de dating administrate din România au fost semnalate cu risc de fraudă și spălare de bani.

Ce este CentralPay, care s-a sesizat

CentralPay este o firmă fintech, un procesator de plăți asemănător cu Stripe sau Adyen care garantează, atât celor care plătesc cât și companiilor și statului, integritatea tranzacțiilor. CentralPay este autorizată de Banca Franței, gestionează mii de conturi de plată în Europa și procesează anual peste 2,5 miliarde de euro. Între cei mai importanți clienți ai săi sunt: Jean Lain Mobilités (printre cele mai mari grupuri de retail auto din Franța) și divizia de servicii financiare a grupului Carrefour.

Documentele și informațiile obținute de Snoop și Mediapart indică două societăți din Iași drept clienți ai CentralPay care au ridicat în interiorul companiei suspiciuni de fraudă și spălare de bani.

Techtone SRL și Gradual Network Marketing SRL

Ambele firme din România au același obiect de activitate: prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe. Este vorba despre Techtone SRL și Gradual Network Marketing SRL.

Snoop a identificat mai multe platforme, descrise oficial ca site-uri de dating, administrate de cele două firme, majoritatea adresate piețelor din Franța, Spania, Italia și Marea Britanie. Alte site-uri au dispărut odată cu dizolvarea unor societăți din aceeași rețea.

Un utilizator, 35 de plăți, peste 11.000 de euro

Documente recente, din 2026, consultate de Snoop, arată că unele dintre aceste site-uri au fost semnalate într-o analiză internă a CentralPay ca prezentând indicatori specifici unor posibile fraude și unor riscuri de spălare a banilor.

Evaluarea companiei franceze arată că 45 de posesori diferiți de carduri bancare au cheltuit fiecare peste 1.000 de euro, într-un singur an, pe aceeași platformă de dating operată de una dintre companiile românești.

Se mai arată și că un singur cont a efectuat zeci de plăți, în valoare totală de peste 11.000 de euro.

În aceleași documente se concluzionează că un astfel de comportament este incompatibil cu utilizarea obișnuită a unui serviciu de dating și un posibil indicator al unor activități frauduloase.

Care sunt scenariile

Analiza internă descrie două scenarii plauzibile: fie platformele ascund o altă activitate comercială decât cea declarată oficial – de exemplu, servicii de videochat sau anunțuri de escorte -, fie tranzacțiile reprezintă o schemă de spălare a banilor.

Suspiciunile nu vizează doar volumul neobișnuit al tranzacțiilor, ci și autenticitatea profilurilor de pe unele platforme.

În raportul CentralPay este semnalat și că majoritatea profilurilor de pe unul dintre site-urile administrate de români erau cel mai probabil false, în schimb fuseseră procesate plăți de peste 10.000 de euro într-un timp foarte scurt.

Printre semnalele de alarmă identificate în raportul CentralPay s-a numărat și faptul că unele platforme din rețeaua administrată de români percepeau abonamente cu prețuri neobișnuit de ridicate pentru un simplu serviciu de dating, așa cum era declarat oficial.

De exemplu, se arăta în analiza internă, unele abonamente costau mult peste tarifele percepute de operatori celebri, cum este Tinder. Unele site-uri de dating ale românilor cereau între 60 și 250 de euro pe lună. Prin comparație, cele mai scumpe abonamente premium ale Tinder sunt cuprinse între 9 și 35 de euro pe lună.

Citește în Snoop cum funcționează așa-zisele site-uri de dating și ce spun românii din spatele lor.