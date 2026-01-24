Investigație împotriva generalului chinez considerat „un aliat apropiat” al lui Xi Jinping. Zhang era al doilea în lanțul de comandă după președinte

Partidul Comunist Chinez (PCC) a decis să deschidă o investigație împotriva înalților oficiali ai armatei Zhang Youxia și Liu Zhenli pentru presupuse încălcări grave ale disciplinei și legii, conform anunțului făcut sâmbătă de Ministerul apărării de la Beijing, transmite Reuters.

Zhang este membru al biroului politic de elită din partid, așa-numitul Politburo, și vicepreședinte al Comisiei Militare Centrale (CMC), organismul care controlează forțele armate. Practic, era al doilea în lanțul de comandă militară după președintele Xi Jinping, potrivit The New York Times.

Liu este șeful Departamentului de stat major din cadrul CMC.

Zhang, în vârstă de 75 de ani, un veteran reformist, era considerat pe scară largă principalul aliat militar al președintelui Xi Jinping și este unul dintre puținii ofițeri de rang înalt cu experiență în luptă. El este unul dintre cei doi vicepreședinți ai CMC, organizația supremă de comandă a forțelor armate chineze.

Numeroase acuzații de corupție în armata chineză

Armata a fost una dintre principalele ținte ale campaniei anticorupție pe care a ordonat-o Xi în 2012. Acțiunea a ajuns la eșaloanele superioare ale Armatei de Eliberare a Poporului în 2023, când a fost vizată forța de rachete.

Opt generali de rang înalt au fost excluși din Partidul Comunist ca urmare a unor acuzații de corupție în octombrie 2025, inclusiv generalul numărul 2 al țării, He Weidong. Acesta a lucrat alături de Zhang în CMC.

Doi miniștri ai apărării au fost la rândul lor eliminați din partid din cauza acuzațiilor de corupție în ultimii.

În CMC, la ora actuală, mai e doar unul dintre cei șase generali numiți de președintele Xi în 2022.

Zhang nu a mai fost văzut în spațiul public din 20 noiembrie, când a discutat cu ministrul rus al apărării la Moscova.

Tot în acea lună, Zhang promisese într-un articol că că va combate „falsa loialitate” și „oamenii cu două fețe” și a cerut armatei să elimine „influențe otrăvitoare și probleme îndelungate”.

Atât Xi, cât și Zhang provin din Shaanxi, provincie aflată în nord-vestul Chinei, și sunt copiii unor foști înalți oficiali care au luptat împreună în războiul civil din anii 1940.

Pentagonul îl considera pe Zhang „un aliat apropiat și experimentat” al lui Xi

Născut la Beijing, Zhang s-a înrolat în armată în 1968, urcând în grad și alăturându-se comisiei militare la sfârșitul anului 2012, pe măsură ce campania de modernizare a Armatei de Eliberare a Poporului prindea viteză.

Pentagonul estima într-un profil din finalul anului 2023 că era de așteptat ca Zhang să se pensioneze în 2022, la vârsta de 72 de ani, având în vedere practicile militare obișnuite.

„Cu toate acestea, menținerea lui Zhang în CMC pentru un al treilea mandat reflectă probabil dorința lui Xi de a păstra un aliat apropiat și experimentat drept principalul său consilier militar”, mai scria în profilul inclus în raportul anual al Pentagonului cu privire armata chineză.

Zhang a luptat într-un război de frontieră scurt, dar sângeros, în 1979, pe care China l-a lansat ca să pedepsească Vietnamul pentru că invadase Cambodgia.

Zhang avea 26 de ani când a fost trimis pe linia frontului pentru a lupta împotriva vietnamezilor și a fost promovat rapid, potrivit presei de stat.

În 1984 a luptat într-un alt conflict de graniță cu Vietnamul.