Investigație în Polonia după găsirea unei drone la o mină. Primele concluzii ale autorităților

Poliția din vestul Poloniei investighează joi originea unei drone găsite de un muncitor la o mină de lignit, care „nu pare a fi civilă”, conform declarațiilor făcute de un purtător de cuvânt, a scris Reuters.

Autoritățile poloneze au fost în alertă pentru eventuale incursiuni aeriene după incidentul din noaptea de 9 spre 10 septembrie 2025, când peste 20 de drone ruse au pătruns în spațiul aerian național. O parte dintre ele au fost găsite în estul țării.

„Nu pare a fi o dronă civilă, dar nu există informații despre model”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, Maciej Swiecichowski, pentru Reuters, prin telefon din Poznan, oraș din vestul țării.

Sursele postului de televiziune de stat TVP Info susțin că este vorba despre o dronă militară Gerbera. Acest model este produs în Rusia și este folosit ca momeală.

Poliția locală declarase într-o postare pe X că a fost alertată cu privire la un „Vehicul aerian fără pilot de tip dronă” găsite în incinta unei mine de lignit din Galczyce, Konin.

Lignitul, cunoscut și drept „cărbunele brun”, este o rocă sedimentară cu proprietăți combustibile.

„La fața locului, ofițeri de poliție din Konin și Poznan securizează zona”, a mai precizat poliția, menționând că nu există persoane rănite.

FOTO: Locha79 | Dreamstime.com