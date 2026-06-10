INVESTIGAȚIE. Poliția confirmă dezvăluirile despre liderul PSD din Timișoara care a bătut un om de afaceri german și a dispărut cu 50 de mașini

IPJ Timiș a trimis un comunicat în care confirmă dezvăluirile site-ului de investigații Snoop referitoare la existența dosarelor pentru violență și ordinele de protecție provizorii legate de cazul liderului local PSD care a bătut și a luat 50 de mașini ale firmei unui afacerist neamț.

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„Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public cu privire la instrumentarea unor cauze penale ce vizează activități din domeniul transportului alternativ, Compartimentul Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș este abilitat să comunice următoarele:

În prezent, la nivelul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice este în curs de cercetare un dosar penal în care se efectuează verificări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, cercetările fiind desfășurate sub supravegherea și coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș.

De asemenea, în ceea ce privește incidentul la care se face referire în materialul jurnalistic, la nivelul unității de poliție au fost întocmite două dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, amenințare și hărțuire, cercetările fiind efectuate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara”, se arată în răspunsul transmis de Inspectoratul General de Poliție Timiș către redacția Snoop.

Poliția precizează că „au fost emise două ordine de protecție provizorii, confirmate de procuror. În continuare, ca urmare a propunerii Parchetului de pe lângă Judecătoria Timișoara, instanța de judecată a emis 2 ordine de protecție, unul pe o perioadă de 4 luni, iar celălalt pe o perioadă de 8 luni, cel din urmă fiind în continuare în vigoare. Până la acest moment, nu au fost sesizate și constatate încălcări ale acestuia”.

Ce a scris Snoop

Reacția Poliției apare la câteva după ce site-ul de investigații Snoop a scris, în dimineața zilei de 9 iunie, că un lider local PSD, prieten cu șeful CJ Timiș, Alfred Simonis, a bătut un om de afaceri german și i-a luat 50 de mașini. „Poliția a protejat hoții”, a fost reacția afaceristului.

În 2023, când a lucrat în Parlament, liderul local PSD Răzvan Popeți a ajuns co-administrator al unei companii de închiriat mașini, împreună cu un afacerist din Germania. Popeți folosea autoturismele pentru ridesharing pe firmele sale. Din 2025, proprietarul neamț încearcă să-și recupereze mașinile și acuză autoritățile române că tărăgănează cazul.