Investigație Snoop: Ce sunt „codurile urii”. Guvernul din Rusia cunoaște datele românilor care consumă, preponderent, spoturi online asociate sentimentului de ură 

O investigație publicată de site-ul independent Snoop.ro dezvăluie ce se află în spatele unor reclame online și site-uri accesate zilnic de milioane de români: reclamele asociate codului IAB25-5 sunt printre cel mai bine plătite din rețele precum AdNow.

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Rețeaua de publicitate online AdNow, cu baza în Rusia, care rulează cu precădere pe site-uri cu profil conspiraționist sau extremist, creează baze de date cu utilizatorii români, interesați de acest tip de conținut. Ulterior, datele sunt corelate cu codurile de urmărire de pe Facebook. Acești oameni sunt „profilați” pe baza datelor care ajung în orașul siberian Novosibirsk, susține siteul de investigații Snoop.

Cum are acces guvernul Rusiei la ele

Rețeaua a fost dezvăluită în investigația intitulată „Pirații digitali ai Kremlinului”, semnată de jurnalistul Victor Ilie. Odată ajunse în Rusia, conform legislației și practicii din Federația Rusă, informațiile de pe serverele rusești pot fi accesate oricând de către guvern.

Prin sistemul rusesc oficial de supraveghere System for Operative Investigative Activities (SORM), operatorii de internet din Rusia trebuie să instaleze infrastructură care permite serviciului de informații rus, FSB, acces tehnic direct la rețele.

„Datele pot fi extrem de intime”

În România ultimilor zece ani, 79 de publicații au rulat reclame și trackere de la AdNow, printre care numeroase site-uri locale, site-uri cu mesaje conspiraționiste sau extremiste, dar și cele ale unor televiziuni de știri naționale.

Aceste publicații au generat zilnic trafic de milioane de utilizatori unici, expuși astfel la sistemele de colectare de date și dezinformare.

AdNow nu este însă un caz izolat. Întreaga industrie de publicitate digitală (adtech) a dezvoltat o infrastructură masivă de colectare a datelor cu caracter personal. Astfel sunt procesate unele dintre cele mai intime detalii, inclusiv informații referitoare la sănătate, situație financiară, orientare politică sau religioasă.

„Se cumpără și se vinde aproape orice”, avertizează pentru Snoop Wolfie Christl, expert austriac în publicitate digitală și protecția datelor. „Datele pot fi extrem de intime”, inclusiv baze de date cu „persoane cu SIDA”, spune și dr. Johnny Ryan, expert în protecția datelor și publicitate digitală, citat de Snoop.ro.

Ce sunt „codurile urii”

Pentru organizarea reclamelor, industria folosește codurile IAB, o convenție utilizată de organizația IAB Europe (care reunește companii de publicitate din toată Europa) și adoptată de mari companii tehnologice precum Google, Microsoft, Meta și TikTok.

Există coduri pentru aproape orice categorie de produse sau afecțiuni, iar același sistem este extins și pentru clasificarea conținutului sensibil sau bazat pe ură. Discursul instigator la ură, cum ar fi conținutul homofob sau antisemit, este încadrat oficial sub codul IAB25-5, arată investigația Snoop.

În momentul în care un utilizator accesează o pagină web, în spate se declanșează o licitație automată derulată într-o fracțiune de secundă. Se numește sistemul Real-Time Bidding (RTB), unul dintre mecanismele publicității programatice.

Pentru a stabili cine afișează o reclamă, datele despre ceea ce citește sau face utilizatorul în acel moment sunt trimise instantaneu către zeci sau chiar sute de companii de publicitate.

Click-ul care duce pe un site rusesc

Reclamele asociate codului IAB25-5 sunt printre cel mai bine plătite din rețele precum AdNow.

Un exemplu concret al acestei tactici sunt reclamele care au scopul de a provoca panică în rândul populației în vârstă. Acestea imită stilul unor știri românești și afișează titluri alarmiste, de tipul: „Vești înfricoșătoare: reforma pensiilor vă va surprinde!”.

Alături de imagini cu bătrâni la coadă sau plângând, apărute în contextul dezbaterilor privind reforma pensiilor, reclamele redirecționau utilizatorii care dădeau click direct către un site rusesc (xre4xdxrc[.]ru), arată ancheta site-ului de investigații Snoop.ro.

Toate aceste date agregate conturează o imagine detaliată a comportamentului cetățenilor dintr-o țară. Expertul Wolfie Christl avertizează că aceste baze de date pentru publicitate pot fi deturnate și utilizate de entități statale pentru supraveghere, țintirea unor grupuri specifice cu mesaje politice sau influențarea comportamentului public.

Citește toată investigația în Snoop.ro.