INVESTIGAȚII Efectul prieteniilor politice: un caz reclamat de un investitor german și clasat de procurorii români este tratat diferit în Germania, unde a intervenit poliția

După ce Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș a închis dosarul unui afacerist german bătut și rămas în Timișoara fără 50 mașini, poliția germană le-a dat în urmărire și a recuperat una, scrie siteul de investigații Snoop.

Autoturismele nu au fost recuperate de circa doi ani.

Neamțul a declarat, pentru Snoop, că autoritățile din România îl protejează pe Răzvan Popeți, șef local PSD, care este prieten cu liderul Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis.

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În 2023, omul de afaceri german Kai Kipka și-a deschis o firmă de ridesharing în Timișoara. L-a numit co-administrator pe Răzvan Popeți, un politician PSD, apropiat de șeful CJ Timiș, Alfred Simonis. Kipka a adus în Timișoara 46 de mașini Peugeot, noi.

În scurt timp, Kipka a rămas fără mașini. El susține că Popeți l-a deposedat astfel de patrimoniul firmei. Kipka spune că Popeți l-a și bătut. Omul de afaceri german a reclamat cazul la poliția din Timișoara. Justiția din România a clasat dosarul.

Recent, Kipka a fost informat de Poliția germană că 44 dintre autovehicule au fost date în urmărire prin Sistemul Informatic Schengen (SIS). O mașină a fost recuperată.

Răzvan Popeți. Captură Youtube

Ce s-a întâmplat

Luna trecută, Snoop a arătat cum un politician timișorean cu afaceri în ridesharing, Răzvan Popeți (PSD), l-a bătut pe fostul său partener de afaceri, germanul Kai Kipka, după ce politicianul român dispăruse cu mașinile aduse de investitorul neamț în România.

Kipka a acuzat autoritățile că nu fac nimic în cazul său. Între timp, Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș a clasat dosarul principal. Germanul reclamase că a fost deposedat de patrimoniul firmei, adică de mașini.

El spune acum că neînceperea urmăririi penale este o hotărâre din premizele căreia lipsește o expertiză-cheie.

Ce spun procurorii în ordonanța de clasare

Kai Kipka a acuzat că Răzvan Popeți și-a fondat două firme pe care folosea mașinile companiei sale, XRentX, pentru Bolt și Uber. Când și-a dat seama, l-a dat afară din XRentX, însă Popeți a continuat să le utilizeze. Apoi, mașinile au dispărut, iar Kipka a fost bătut în trafic de Popeți când încerca să le recupereze.

Kai Kipka Foto: Snoop

În ordonanța de clasare semnată de procurorul timișorean Liviu Florin Brînaș, se arată motivul principal pentru care dosarul a închis: Popeți și Kipka au fost parteneri de afaceri, iar dispariția mașinilor este o dispută comercială. Avocații lui Kipka au contestat ordonanța de clasare.

„În raport de probele administrate, faptele reclamate nu sunt de natură penală, existând în esență o problemă privind neexecutarea/contestarea unor obligații contractuale, fiind un confict comercial apărut după deteriorarea relațiilor dintre părți. Nemulțumirea persoanei vătămate (…) nu este suficientă pentru atragerea răspunderii penale”, susține motivarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș.

Dosarul a fost clasat pentru toate cele nouă infracțiuni analizate: fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, furt în scop de folosință, furt, abuz de încredere, delapidare, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals informatic și spălare de bani.

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