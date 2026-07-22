Investiție în România cu un miliardar olandez și fondul suveran de investiții al Belgiei

Pachetul cuprinde 40 milioane euro finanțare CapEx și o tranșă suplimentară de 8,5 milioane euro aferentă TVA.

Finanțarea va susține construcția capacității rămase, de 100 MW / 200 MWh, finalizând astfel proiectul de referință Gura Ialomiței al Aukera, de 250 MW / 500 MWh, care va deveni cea mai mare capacitate operațională de stocare a energiei în baterii din România și una dintre cele mai mari din Europa Centrală și de Est.

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