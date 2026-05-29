Investiție de 1,5 milioane euro la Timișoara: Centrul de Neurochirurgie Regina Maria aduce tehnologii de neuromonitorizare și endoscopie spinală

Investiția include integrarea tehnologiilor de neuromonitorizare intraoperatorie și a unui sistem modern de endoscopie spinală, care permit realizarea unor intervenții mai sigure și mai puțin invazive.

Neuromonitorizare și endoscopie spinală pentru mai multă siguranță

Neuromonitorizarea intraoperatorie presupune urmărirea în timp real a funcțiilor nervoase în timpul unei operații, pentru a reduce riscul de afectare a nervilor, măduvei spinării sau anumitor zone ale creierului. Cu alte cuvinte, în timpul intervenției sunt folosiți electrozi și echipamente speciale care „verifică” permanent dacă semnalele nervoase circulă normal. Dacă apare un risc sau o modificare, echipa chirurgicală este alertată imediat și poate ajusta intervenția.

Tehnologia ajută la reducerea la minimum a tuturor complicațiilor posibile, în timp ce noul sistem de endoscopie spinală permite realizarea unor intervenții minim invazive, cu incizii reduse, traumă operatorie mai mică și o recuperare mai rapidă pentru pacienți.

Utilizarea neuromonitorizării în timpul operației permite evaluarea în timp real a funcțiilor neurologice, contribuind semnificativ la creșterea siguranței pacientului în timpul operațiilor complexe.

În paralel, sistemul de endoscopie spinală este utilizat în prezent pentru anumite tipuri de hernie de disc și alte patologii selectate ale coloanei, oferind chirurgului o vizibilitate excelentă și un control crescut în timpul intervenției.

Echipă medicală coordonată de Prof. Dr. Horia Pleș, în tratarea cazurilor neurochirurgicale complexe

Dezvoltarea centrului este susținută de o echipă medicală cu experiență solidă, coordonată de Prof. Dr. Horia Pleș, medic primar neurochirurg (FOTO), unul dintre cei mai reputați specialiști din vestul țării, cu peste 40 de ani de experiență în tratarea patologiilor neurochirurgicale complexe. Alături de acesta, echipa include specialiști cu expertiză în tehnici moderne, precum Dr. Marcel Angelescu, medic primar neurochirurgie, specializat în endoscopia spinală și în abordări minim invazive.

Sub coordonarea sa, echipa multidisciplinară abordează în mod constant cazuri complexe ale coloanei și creierului, realizând intervenții variate de neurochirurgie avansată. Printre tipurile de operații efectuate se numără și rezecția tumorilor intramedulare cu monitorizare neurofiziologică intraoperatorie multimodală, un nivel de complexitate care reflectă experiența acumulată și poziționează centrul printre cele capabile să gestioneze cazuri avansate la nivel regional.

„Am construit aici, la Timișoara, un centru capabil să trateze cazuri complexe de neurochirurgie la standarde înalte. Integrarea endoscopiei spinale și a neuromonitorizării intraoperatorii ne consolidează această direcție și ne permite să extindem tipurile de intervenții pe care le realizăm”,a declarat Prof. Dr. Horia Pleș.

Acces local la tratamente avansate, pentru pacienții din vestul țării

Prin integrarea acestor tehnologii și prin expertiza echipei medicale, Centrul de Neurochirurgie din cadrul Spitalului Regina Maria Timișoara se conturează ca un reper regional în chirurgia coloanei și a creierului, adresând pacienți din întreaga zonă de vest a țării.

„Investițiile constante în tehnologie medicală de ultimă generație și în dezvoltarea echipelor specializate reprezintă o direcție strategică pentru noi. Extinderea Centrului de Neurochirurgie din Timișoara, prin integrarea endoscopiei spinale și a neuromonitorizării intraoperatorii, este un exemplu concret al modului în care consolidăm infrastructura medicală regională și creștem accesul pacienților la intervenții complexe, realizate la standarde înalte. Accesul la evaluare, diagnostic și tratament specializat într-un singur loc reduce timpii până la intervenție și crește șansele de recuperare pentru pacienții cu afecțiuni neurochirurgicale”, a declarat Mihai Melciu, Director Regional Regina Maria (foto).

Dimensiunea și relevanța Centrului de neurochirurgie din Spitalul Regina Maria Timișoara se reflectă și prin creșterea gradului de adresabilitate și a pacienților din alte județe ale țării – Caraș-Severin, Dolj, Arad, Mehedinți, Hunedoara, Bihor.

Articol susținut de Regina Maria