Investiție masivă anunțată astăzi de Lidl în România

Lanțul de hipermarketuri vrea să investească mai mult de un sfert de miliard de euro în acest an pentru extinderea rețelei din România.

Lidl România a anunțat un plan de 285 de milioane de euro pentru planul de extindere cu 40 de magazine noi în acest an, potrivit unui comunicat de presă. E un buget cu 56% mai mare față de cel alocat de anul trecut și el va fi destinat consolidării prezenței companiei în atât în marile orașe, cât și în zonele periurbane și localitățile mai mici.

Lidl are în vederea crearea a 1.000 de noi locuri de muncă și creșterea volumelor de

produse achiziționate de la furnizorii români. În prezent, echipa Lidl numără peste 14.000 de angajați.

200 de magazine noi în perioada 2024-2030

Lidl are ca obiectiv deschiderea a 200 de magazine noi până în 2030, raportat la anul de referință 2024. În perioada 1 martie 2024 –28 februarie 2026, rețeaua s-a extins cu 41 magazine, ajungând la finalul anului financiar la un total de 392 de magazine la nivel național, se arată în comunicat.



