Investițiile din economie au crescut în 2025. Unde s-au dus banii

Institutul Național de Statistică (INS) a publicat datele privind investițiile realizate în economia românească în 2025. Concluzia principală: românii și companiile din țară au investit mai mult decât în 2024 — atât de-a lungul întregului an, cât și în ultimele trei luni ale lui 2025.

Cât s-a investit în total

În întreg anul 2025, investițiile nete în economia națională au totalizat 216,5 miliarde de lei. Față de 2024, când suma fusese de 193,8 miliarde lei, avem o creștere de 5% în termeni reali (adică după ce scoatem inflația din calcul).

Ultimele trei luni ale anului au fost și mai dinamice. Investițiile au ajuns la 73,6 miliarde de lei, față de 63,3 miliarde în aceeași perioadă din 2024 — adică o creștere reală de 7,7%. Aproape fiecare leu din 8 investiți în plus a reprezentat o creștere reală față de aceeași perioadă a anului anterior.

Unde s-au dus banii?

INS împarte investițiile în trei categorii principale. Iată cum arată cifrele pentru tot anul 2025:

Lucrări de construcții noi – 133,9 miliarde lei (61,8% din total), în creștere cu 6,1%. Aici intră clădiri, drumuri, infrastructură.

Utilaje și mijloace de transport – 58,4 miliarde lei (27% din total), în creștere cu 3,5%. Mașini, echipamente, camioane, utilaje industriale.

Alte cheltuieli de investiții – 24,2 miliarde lei (11,2% din total), în creștere cu 4,3%. Include studii de proiectare, achiziții de terenuri, plantații etc.

Ce înseamnă „investiții nete”?

Un termen tehnic pe care îl folosește INS merită explicat pe scurt. Investițiile nete reprezintă banii cheltuiți pentru a crea ceva nou sau pentru a îmbunătăți ceva existent — fie că vorbim despre o fabrică nouă, un drum modernizat sau echipamente cumpărate. Nu intră aici simpla reparație sau mentenanță curentă.

De ce contează aceste cifre?

Investițiile sunt „combustibilul” creșterii economice. Atunci când firmele și statul investesc mai mult — în fabrici, utilaje, drumuri, sisteme IT — economia devine mai productivă, se creează locuri de muncă și cresc veniturile pe termen lung.

O creștere de 5% în termeni reali pe întreg anul și de 7,7% în trimestrul IV sunt semne pozitive, mai ales că avansul s-a înregistrat în toate categoriile de investiții — nu doar în una sau două.