Invicta. Un invadator letal din America Latină a străpuns pentru prima dată apărarea europeană. În SUA provoacă pagube de peste 6 miliarde de dolari pe an, o singură țară în lume a reușit să-l elimine

Un invadator letal din America Latină a străpuns pentru prima dată apărarea europeană, stabilindu-se în Sicilia și amenințând să se răspândească pe tot continentul, scrie CNN.

Furnica roșie de foc importată (Solenopsis invicta) — clasificată drept una dintre cele mai dăunătoare specii invazive din lume și responsabilă de costuri anuale de peste 6 miliarde de dolari numai în Statele Unite — a fost confirmată în provincia Siracusa, unde oamenii de știință au cartografiat 88 de cuiburi în 2023, scrie CNN.

Site-ul relatează un astfel de caz. Grădina lui Giuseppe Battaglia din Avola ilustrează consecințele asupra oamenilor: în ciuda căldurii de 30 de grade Celsius din septembrie, el nu poate sta desculț în aer liber după ce a suferit înțepături dureroase care i-au lăsat pustule și cicatrici care au durat peste un an. Cercetările sugerează că furnicile sunt probabil prezente cel puțin din 2017, deși nu se știe exact când și unde au ajuns.

Denumirea latină a speciei dezvăluie amploarea provocării: invicta înseamnă invincibilă, scrie CNN. Originare din zonele umede tropicale și pășunile din Brazilia, Paraguay, Uruguay, Bolivia și Argentina, aceste furnici mici, de culoare roșu-maroniu, care măsoară doar 2-6 milimetri, posedă o adaptabilitate extraordinară. Coloniile pot conține până la un sfert de milion de indivizi, reginele fiind capabile să zboare 5 kilometri pentru a înființa noi cuiburi, trăind până la șapte ani și depunând între 800 și 2.000 de ouă pe zi.

Spre deosebire de majoritatea furnicilor care pur și simplu mușcă, Solenopsis invicta atacă agresiv prada, înfingându-și fălcile în carne și înțepând-o repetat cu acul lor ascuțit care injectează venin — o senzație de arsură care a inspirat numele lor comun. Această ferocitate le-a permis să ucidă reptile mici și chiar vite tinere, în timp ce în SUA înțepăturile lor au fost asociate cu peste 80 de decese umane din anii 1930.

Un impact devastator

Devastarea ecologică provocată de răspândirea furnicilor este profundă și multifacetată. Fiind omnivore, acestea vânează furnicile native și alte insecte, atacă cuiburile păsărilor cântătoare pentru a consuma ouăle și puii și amenință speciile vulnerabile, cum ar fi koala australiană, care se mișcă lent și pe care Marni Manning, de la Programul Național de Eradicare a Furnicilor de Foc, o descrie ca fiind „extrem de vulnerabilă la aspectele prădătoare ale acestei furnici”. În zonele cu densitate mare de furnici de foc din Sicilia, cercetătorii de la Universitatea din Catania au observat că speciile de furnici native devin rare sau dispar complet — o perturbare care, potrivit avertismentului cercetătorului postdoctoral Roberto Catania, va avea un efect în cascadă asupra întregului ecosistem, afectând toate plantele și animalele dependente de insectele native.

Impactul asupra agriculturii este la fel de grav: furnicile distrug rădăcinile plantelor și răsadurile, reduc randamentul culturilor, iar în China, înțepăturile lor au forțat unii fermieri să-și abandoneze complet terenurile, potrivit profesorului Yijuan Xu de la Universitatea Agricolă din China de Sud.

La un cimitir militar din Syracuse, cercetătorii au așezat felii de cârnați ca momeală de-a lungul mormintelor și, în jumătate de oră, fiecare tub era plin de furnici de foc. O pepinieră forestieră de stat s-a închis, iar rândurile de puieți destinați reîmpăduririi așteaptă acum să fie distruși, după ce s-au descoperit colonii care ieșeau din sistemul lor radicular.

Noua Zeelandă rămâne singura națiune care a eradicat cu succes Solenopsis invicta, tratând trei invazii separate între 2001 și 2006 cu utilizarea rapidă a insecticidelor și declarând eradicarea în 2009.