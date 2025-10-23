Un milionar din Suceava, victima accidentului aviatic din județul Vaslui. Cine este acesta și ce companii deținea

Avionul s-a prăbușit într-o pădure de lângă satul Băcani din Vaslui Foto: Ambulanța Vaslui

Victima accidentului aviatic este un cunoscut om de afaceri din Suceava, milionarul Ioan Pavel, proprietarul Daily Group, a precizat, pentru HotNews, prefectul județului Vaslui, Eduard Popica, prezent la locul accidentului.

Omul de afaceri, în vârstă de 65 de ani, venea de la Suceava și a trebui să aterizeze pe heliportul privat de la marginea pădurii de lângă satul Băcani.

Potrivit ISU Vaslui, el a ratat aterizarea din cauza ceții. Ulterior, pompierii care au fost alertați după pierderea contactului cu pilotul de către societatea care deținea avionul, au găsit avionul prăbușit într-o pădure de lângă Băcani. Ioan Pavel a murit în urma impactului cu solul.

Cine este Ioan Pavel

Ioan Pavel, om de afaceri originar din Suceava, avea afaceri și în județul Vaslui și venea aici des cu avionul, potrivit publicației locale Vremea Nouă. El avea șapte firme și o plantație de vie în Vaslui și a locuit aici o perioadă.

Potrivit publicației locale, avionul pe care îl pilota era de mici dimensiuni și nu avea nevoie de un aerodrom. El ateriza de regulă pe proprietatea sa, într-o curte betonată, care avea o lungime suficientă.

Pavel este patronul de la Daily Coffe Suceava, cel care a cumpărat și fostul combinat de vin „Vinia” Iași și deținea spații comerciale în toată România. Potrivit unui articol din „Bună Ziua Iași” din februarie 2025, Pavel dorea construirea pe terenul fostului combinat a unui număr de 7 imobile, cu destinația de birouri, locuințe si servicii conexe. Pentru realizarea lor trebuiau demolate aproximativ 37 de construcții ale fostei platforme industriale Vinia.

Potrivit publicației APIX, firma sa, Daily Group SRL, a reactivat un proiect urbanistic în Zona Industrială Iași, deținând 4 hectare de teren. Conform certificatului de urbanism 194/2023, obiectul proiectului era: „Modificare și supraetajare parțială clădire existentă C33 pentru funcțiunea de servicii (birouri, sediu de firmă, servicii medicale, comerț) și construire clădire C1 – locuințe colective, conform PUZ aprobat prin HCL 167/30.04.2023”.

Planul Urbanistic Zonal prevede clădiri de locuințe colective cu până la 25 de etaje, la o înălțime maximă de 115 metri. Proiectul urma să demareze cu prima autorizație de construire a complexului, vizând dezvoltarea de locuințe colective și spații de servicii, potrivit Ziarul de Iași.

Ce profit aveau companiile lui Pavel

Daily Group, firma lui Ioan Pavel, are sediul în Suceava, a fost înființată în 1993 și se ocupă de „Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun”, potrivit Ziarul Amprentă care cita listafirme.ro.

Acționarul unic al firmei este Pavel Ioan, el fiind și administratorul. Numele acestuia îl mai regăsim și în: Daily Motors SRL, Avicena Daily Medical SRL, Service Expres Suceava SRL, Medical Center SRL, Fibracis SRL, J.D. Legal Proprieties SRL și Status IDC SRL – toate cu sediul în Suceava.

Cea mai cunoscută afacere a grupului de firme condus de Pavel este cea legată de automatele de cafea. În anii precedenți, firma Daily Group a fost inclusă în Top 500 Forbes.

În 2023, firma a avut o cifră de afaceri de 22.939.546 lei, un profit de 1.734.405 și datorii de 38.747.608 lei.