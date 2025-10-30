IQ Digital Summit aduce la Pitești o dezbatere despre inteligența artificială și viitorul industriei auto

Luni, 3 noiembrie, la Filarmonica Pitești, are loc o nouă ediție a IQ Digital Summit, un eveniment dedicat inovației, transformării digitale și impactului inteligenței artificiale în economie.



Summitul aduce în discuție și modul în care digitalizarea schimbă industria auto, pornind de la exemplul uzinei Dacia Mioveni, una dintre cele mai moderne facilități industriale din Europa de Est.

Conceptul IQ Digital, creat de Upgrade 100 și George, o inovație BCR, are ca scop sprijinirea antreprenorilor români în înțelegerea și aplicarea transformării digitale în business, în mod sustenabil. După edițiile organizate la Iași, Brașov, Cluj, Timișoara, Craiova, Oradea, Constanța, summitul ajunge pe 3 noiembrie la Pitești, unde va reuni experți locali și internaționali în tehnologie, marketing digital și inteligență artificială.

Participarea este gratuită, iar înscrierile se pot face pe iqdigital.ro/pitesti.

Industria auto, pilon strategic al economiei românești

Uzina Dacia Mioveni a atins un ritm record de producție, cu o mașină finalizată la fiecare 55 de secunde, și funcționează pe un flux complet digitalizat, de la presaj și vopsitorie până la asamblare și logistică. Cu o contribuție de peste 13% la PIB, industria auto rămâne un pilon al economiei românești, iar investițiile în tehnologie și automatizare consolidează această poziție.

În același timp, compania HORSE România își extinde operațiunile, susținând tranziția către motoare hibride și electrice și poziționând regiunea ca un centru strategic pentru producția auto europeană.

La IQ Digital Summit Pitești, Ionuț Mărgescu, Head of Digital HUB la Renault România, va vorbi despre metaversul industrial și aplicarea tehnologiilor emergente în industria auto, iar Adorian Ciubuc, IT Project Manager la HORSE România, va oferi exemple concrete de digitalizare în producția auto locală.

De la AI și date, la marketing digital și inovație industrială

Pe scena IQ Digital Summit Pitești vor urca specialiști români și internaționali care vor aborda teme legate de transformarea digitală, inteligența artificială și viitorul industriei auto. Printre aceștia:

Oliver Yonchev , expert internațional în marketing digital și fondator cocreatd, va vorbi despre cum poate inteligența artificială să amplifice creativitatea umană și deciziile strategice de business.

, expert internațional în marketing digital și fondator cocreatd, va vorbi despre cum poate inteligența artificială să amplifice creativitatea umană și deciziile strategice de business. Robert Berza , Director Executiv Edge Institute și fost CEO Fashion Days, va prezenta un studiu realizat alături de experți din Estonia care arată că România este cotată la doar 3,1 din 10 în ceea ce privește digitalizarea serviciilor publice.

, Director Executiv Edge Institute și fost CEO Fashion Days, va prezenta un studiu realizat alături de experți din Estonia care arată că în ceea ce privește digitalizarea serviciilor publice. Radu Atanasiu , Associate Dean la Bucharest International School of Management, va susține un workshop despre luarea deciziilor și blocajele care împiedică performanța.

, Associate Dean la Bucharest International School of Management, va susține un workshop despre luarea deciziilor și blocajele care împiedică performanța. Corina Cimpoca , fondatoarea MKOR Consulting, va discuta despre tendințele strategice pentru 2026 și importanța datelor în competitivitatea companiilor.

, fondatoarea MKOR Consulting, va discuta despre tendințele strategice pentru 2026 și importanța datelor în competitivitatea companiilor. Andi Petreanu, fondator brain-waves.ai și cofondator Ro AI Alliance, va susține prezentarea „Revoluția A.I. — Cum să ne pregătim pentru valul schimbărilor care va urma”.

AI și relația dintre bănci și clienți

Un alt moment important al summitului este panelul „Superhuman, Superdigital: Cum folosim AI pentru a întări relația cu clienții”, susținut de Petruț Lixandru, Deputy Executive Director Retail Distribution BCR, și Manuela Bica, Area Retail Manager BCR.

Discuția va aborda modul în care tehnologia și inteligența artificială pot deveni aliați reali ai băncilor, contribuind la personalizarea experienței clienților.

Evenimentul transformă județul Argeș într-un punct de întâlnire între industrie, tehnologie și educație digitală. IQ Digital Summit Pitești oferă antreprenorilor, profesioniștilor și reprezentanților industriei auto o perspectivă asupra modului în care AI, datele și digitalizarea redefinesc economia locală. Mai multe detalii despre agenda completă sunt disponibile pe iqdigital.ro/pitesti/#agenda.

