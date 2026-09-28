Irakul anunță că toate trupele americane au plecat și că va sărbători „Ziua Independenței”

Armata americană și-a încheiat complet retragerea din Irak, a declarat duminică un oficial guvernamental irakian pentru agenția DPA, preluată de Agerpres. Oficialul a subliniat că toate forțele combatante și trupele de sprijin logistic ale Statelor Unite au părăsit Irakul.

Agenția de presă DPA menționează că informația nu a fost confirmată oficial deocamdată și de Washington.

Retragerea trupelor americane a fost convenită de SUA și Irak în 2024.

Conform Pentagonului, în ultimii ani în Irak mai erau desfășurați în jur de 2.500 de militari americani. Aceștia erau staționați la Erbil – în Kurdistanul irakian -, la o bază din apropierea aeroportului din Bagdad și în așa-numita Zonă Verde, cartierul guvernamental din capitală.

Trupele americane din Irak au participat la campaniile împotriva ISIS

SUA și țări aliate au lansat în 2014 o campanie împotriva organizației teroriste Stat Islamic (ISIS), campanie în urma căreia gruparea a fost declarată învinsă militar în Irak în 2017 și în Siria în 2019.

Celule ale Statului Islamic rămân active și continuă să întreprindă sau să revendice atacuri ocazionale, însă gruparea extremistă sunnită a pierdut vastele teritorii pe care le controla în cele două țări.

Totuși, în Irak situația de securitate s-a deteriorat din nou după declanșarea războiului americano-israelian împotriva Iranului la sfârșitul lunii februarie.

În ultimii ani, Washingtonul și Teheranul s-au confruntat în mod repetat pe teritoriul Irakului, ajungând în pragul războiului în câteva ocazii. Sute de atacuri au avut loc în contextul actualului conflict legat de Iran, atacuri ce au vizat instalații și trupe americane din Irak, precum și ținte aparținând forțelor kurde.

Irakul va celebra retragerea trupelor americane prin festivități la nivel național

Agenția DPA notează că este de așteptat ca Iranul și forțele aliniate cu el să salute retragerea trupelor americane.

În Irak vor începe patru zile de sărbătoare oficiale miercuri, când expiră oficial termenul-limită pentru retragerea americană. Evenimentul va fi celebrat drept „Ziua independenței”, iar instituțiile publice vor fi închise.

Inițial, puternicele miliții din Irak aliate cu Iranul ar fi trebuit să se dezarmeze și să fie integrate în aparatul de securitate al statului, în paralel cu retragerea trupelor americane.

Măsura, anunțată de premierul Ali al-Saidi, a fost ulterior amânată și urmează să fie pusă în practică începând cu vara anului viitor.

SUA și aliații lor au invadat Irakul în 2003, în pofida criticilor internaționale, și l-au răsturnat de la putere pe conducătorul de atunci, Saddam Hussein.

După retragerea din 2011, armata americană a revenit în 2014 la solicitarea guvernului irakian, pentru a lupta împotriva ISIS.