Irakul cere SUA o excepţie de la sancţiunile privind zborurile către Iran. „Sunt afectați pacienții, studenții, pelerinii”

Guvernul irakian a anunţat sâmbătă că discută cu Washingtonul pentru a obţine o excepţie de la interdicţia americană care vizează companiile aeriene iraniene şi care afectează transportul pacienţilor, studenţilor şi pelerinilor între cele două ţări vecine, relatează agențiile France Presse și Agerpres.

Toate aeroporturile irakiene au aplicat în această săptămână noile sancţiuni impuse de Statele Unite companiilor aeriene iraniene. Printre acestea se numără şi aeroportul din Najaf, oraş care găzduieşte unul dintre cele mai importante sanctuare şiite din lume şi care reprezintă un important punct de tranzit pentru transportatorii iranieni.

„Guvernul irakian poartă discuţii directe cu partea americană pentru a excepta anumite aeroporturi de la aceste măsuri”, a anunţat biroul premierului irakian.

O astfel de excepţie ar permite reluarea curselor „din motive umanitare, în special pentru tratamente medicale, educaţie şi vizite religioase, precum şi în interesul civililor”, a precizat aceeaşi sursă.

Companiile iraniene transportă în principal pelerini şiiţi irakieni către oraşele sfinte din Iran, precum şi iranieni care vizitează locuri sacre din Irak. Acestea sunt folosite, de asemenea, de irakieni care studiază în Iran sau care merg acolo pentru tratamente medicale.

Mai mulţi irakieni au relatat pentru AFP dificultăţile provocate de suspendarea, în noaptea de joi spre vineri, a curselor iraniene de pe aeroportul din Najaf.

Unii se tem că nu vor mai putea avea acces la tratamente în Iran, în timp ce alţii au rămas blocaţi acolo şi au ca singură alternativă o călătorie de peste 12 ore pe cale terestră pentru a se întoarce în Irak.

Companiile aeriene irakiene au încetat, la rândul lor, să opereze către Iran la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, în februarie.

„Taxiurile şi autobuzele către Irak sunt deja aglomerate, iar preţurile cresc”, a declarat telefonic pentru AFP un doctorand irakian, Assad Jabar, blocat vineri în oraşul sfânt iranian Qom.

Statele Unite au impus la începutul lunii septembrie sancţiuni întregului sector aerian iranian şi au avertizat că vor sancţiona şi companiile străine care îi oferă sprijin. Luni, secretarul american al trezoreriei, Scott Bessent, a anunţat că acestea aveau termen până miercuri pentru a se conforma.

Relaţiile dintre Irak şi Iran, două ţări cu populaţie majoritar şiită, sunt de mult timp strânse, datorită legăturilor religioase, precum şi intereselor politice şi economice comune.