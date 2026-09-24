„Ziua Z”. Ce s-a întâmplat cu zborurile din Iran în țările vecine, după ce au intrat în vigoare noile sancțiuni ale SUA

Companiilor aeriene iraniene le-a fost interzis joi să intre țările vecine, inclusiv în Emiratele Arabe Unite și Oman, în contextul noilor sancțiuni americane, pe care Trump le descrisese drept „Ziua Z din punct de vedere economic”.

Este primul impact major pe care îl produce schimbarea de strategie a Washingtonului, prin care sunt vizate companiile din țări terțe care desfășoară afaceri cu Iranul, explică Reuters.

Autoritatea Generală a Aviației Civile din Emiratele Arabe Unite, cel mai mare hub de transport aerian din Orientul Mijlociu, a declarat că, pe fondul noii politici americane, suspendă toate zborurile operate de companiile aeriene iraniene până la noi dispoziții.

Agenția iraniană de presă Tasnim a relatat că au fost suspendate și zborurile către Oman, Georgia și Azerbaidjan, precum și către capitala Irakului, Bagdad. Potrivit publicației, autoritățile lucrează pentru redirecționarea zborurilor către un alt aeroport irakian, în Najaf, un important loc de pelerinaj religios pentru musulmanii șiiți.

Washingtonul anunțase că va impune sancțiuni oricăror companii din lume care face afaceri cu firmele aeriene iraniene după 23 septembrie, cu scopul de a ține la sol întreaga flotă aeriană civilă a Iranului.

Alte țări din regiunea Golfului par să fi restricționat și ele zborurile.

Aeroportul Imam Khomeini din Teheran afișa joi sosiri și plecări programate dinspre și către țări ca Afganistan, Armenia, China, Irak, Pakistan, Tadjikistan și Turcia, dar nu și zboruri către sau dinspre statele din Golf aflate în apropiere, cu care Iranul a avut multă vreme unele dintre cele mai importante relații comerciale și de călătorie.

Iranul amenința că va paraliza aeroporturile țărilor vecine

Miercuri, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Mohsen Rezaei, amenințase că, dacă statele vecine Iranului se conformează sancțiunilor americane împotriva companiilor aeriene iraniene și împiedică zborurile acestora, Iranul se va asigura că aceste aeroporturi vor deveni neoperaționale.

În contextul impasului de pe câmpul de luptă, Washingtonul a anunțat o schimbare de tactică pentru a extinde raza de acțiune a sancțiunilor sale financiare, vizând companii din țări terțe care fac afaceri cu firme iraniene, o metodă cunoscută drept „sancțiuni secundare”.

Luna trecută, președintele american Donald Trump a descris noua strategie drept „Ziua Z din punct de vedere economic”, o aluzie la asaltul aliaților asupra Franței controlate de naziști în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Dacă va fi menținută, interdicția asupra zborurilor ar putea izola și mai mult Iranul și ar putea și agrava criza economică din țară, care se confruntă deja cu o blocadă americană asupra porturilor sale maritime.