„Ești nebun dacă crezi asta”. Arsenalul Iranului rămâne puternic, estimează serviciile de informații americane

Președintele Donald Trump a declarat că SUA „nici măcar nu au început să distrugă ce a mai rămas în Iran”, reiterându-și promisiunile de a intensifica atacurile asupra infrastructurii țării.

La aproape cinci săptămâni de la începerea atacului aerian comun al SUA și Israelului, războiul din Iran continuă să provoace haos în regiune și să agite piețele financiare, crescând presiunea asupra lui Trump de a găsi o soluție rapidă la conflict, notează Reuters.

Trump și-a intensificat retorica în ultimele zile, pe măsură ce negocierile purtate prin intermediari cu noii lideri din Iran arată semne slabe de progres.

„Urmează podurile, apoi centralele electrice”, a scris Trump pe rețelele de socializare joi seara, adăugând că actuala conducere a Iranului „știe ce trebuie făcut și trebuie făcut, REPEDE!”

Liderul de la Casa Albă a publicat și un videoclip cu bombardarea de către SUA a unui pod nou construit între Teheran și Karaj, o importantă suburbie din nord-vest. Podul B1 urma să fie deschis traficului în acest an. Potrivit mass-media de stat din Iran, opt persoane au fost ucise și alte 95 au fost rănite în atacul american.

„Atacarea structurilor civile, inclusiv a podurilor neterminate, nu îi va obliga pe iranieni să se predea”, a declarat ministrul de externe al Iranului, Abbas Araqchi, într-o declarație.

Jumătate din arsenalul Iranului, încă intact

Dar în ciuda campaniei militare desfășurate de SUA, aproximativ jumătate din lansatoarele de rachete ale Iranului sunt încă intacte, iar mii de drone de atac se află în continuare în arsenalul Iranului, în ciuda loviturilor zilnice israeliano-americane asupra țintelor militare din ultimele cinci săptămâni, potrivit unor evaluări recente ale serviciilor de informații americane, au declarat pentru CNN trei surse familiarizate cu aceste informații.

Iranienii „sunt încă pe deplin capabili să provoace haos total în întreaga regiune”, a afirmat una dintre surse.

Calculul serviciilor de informații americane ar putea include lansatoare care nu sunt în prezent accesibile, cum ar fi cele îngropate sub pământ de loviturile aeriene, dar care nu au fost distruse.

Potrivit a doua surse citate de CNN, mii de drone, aproximativ 50% din capacitatea totală a Iranului, sunt încă funcționale De asemenea, un procent mare din rachetele de croazieră ale apărării costiere a Iranului sunt intacte, ceea ce corespunde cu faptul că SUA nu și-au concentrat campania aeriană asupra activelor militare de coastă, deși au lovit nave.

Aceste rachete reprezintă o capacitate cheie care permite Iranului să amenințe traficul maritim în Strâmtoarea Ormuz.

Iranul încă are multe rachete

Informațiile oferă o imagine mai nuanțată a capacităților Iranului, comparativ cu evaluările radicale ale victoriei militare prezentate public de Donald Trump și de oficialii administrației americane.

În declarațiile adresate națiunii miercuri seara, Trump a spus că „capacitatea Iranului de a lansa rachete și drone este drastic redusă, iar fabricile lor de arme și lansatoarele de rachete au fost făcute bucăți, rămânând foarte puține dintre ele”.

Până miercuri, SUA au lovit peste 12.300 de ținte în Iran, potrivit Comandamentului Central al SUA.

Sursele CNN au afirmat că informațiile arată că armata americană a slăbit capacitățile militare ale Iranului, iar lideri de rang înalt au fost uciși în atacurile SUA-Israel, inclusiv liderul suprem Ali Khamenei și Ali Larijani, șeful Consiliului Național de Securitate al Iranului.

Pe lângă lansatoarele de rachete, Iranul deține un număr mare de rachete, potrivit informațiilor serviciilor de informații.

În declarațiile publice, Pentagonul a subliniat reducerea numărului total de rachete lansate de Iran, mai degrabă decât a celor distruse.

SUA și Israelul „dețin o supremație aeriană copleșitoare”

Răspunzând la întrebările legate de acest subiect, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a declarat că „surse anonime doresc cu disperare să-l atace pe președintele Trump și să minimalizeze munca incredibilă depusă de armata Statelor Unite în realizarea obiectivelor operațiunii Epic Fury”.

Kelly a subliniat că atacurile iraniene au scăzut masiv iar marina Teheranului a fost „distrusă”, în timp ce SUA și Israelul „dețin o supremație aeriană copleșitoare asupra Iranului”.

Un oficial al administrației a adăugat că rachetele balistice ale Iranului sunt distruse rapid.

Atât Israelul, cât și țările din Golf și personalul militar american au continuat să se confrunte cu valuri regulate de atacuri cu rachete și drone.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a contestat informațiile CNN, calificându-le drept „complet greșite”.

„Armata Statelor Unite a dat o serie de lovituri devastatoare regimului iranian”, a spus Parnell. „Suntem cu mult înaintea programului în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor noastre militare: distrugerea arsenalului de rachete al Iranului, anihilarea marinei lor, distrugerea grupărilor teroriste care acționează în numele lor și asigurarea faptului că Iranul nu va putea obține niciodată o armă nucleară.”

Oficialii militari israelieni estimează numărul total de lansatoare iraniene operaționale la un nivel mai scăzut, aproximativ 20-25%. Israelul nu include în numărul lansatoarelor care au scăpat de atacuri, cele care au fost îngropate sau care sunt inaccesibile în peșteri și tuneluri, a declarat una dintre sursele familiarizate cu evaluarea serviciilor de informații americane și o sursă israeliană.

Termenul dat de Trump

Trump a stabilit miercuri un termen de două până la trei săptămâni pentru finalizarea operațiunilor americane în Iran.

În ciuda optimismului arătat de administrația Trump, prima sursă care a analizat evaluarea serviciilor de informații americane a declarat că un astfel de obiectiv este nerealist, având în vedere cât de multe mijloace de luptă mai are Teheranul la dispoziție.

„Putem să-i batem măr, nu mă îndoiesc de asta, dar ești nebun dacă crezi că asta se va termina în două săptămâni”, a spus sursa.

Capacitatea de a ascunde lansatoarele sub pământ este unul dintre principalele motive pentru care nu au fost distruse în continuare, au declarat pentru CNN două dintre sursele familiarizate cu evaluarea recentă.

Teheranul s-a pregătit pentru un conflict de acest gen timp de zeci de ani și și-a ascuns lansatoarele în rețele extinse de tuneluri și peșteri, de aceea nu pot fi ușor de luat la țintă.

Două dintre surse au afirmat că Iranul a reușit să tragă și să mute platformele mobile, îngreunând urmărirea lansatoarelor.

Ce putere navală mai are Iranul?

Recenta evaluare a serviciilor de informații vine, de asemenea, în contextul în care SUA s-au străduit să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, recunoscând în privat că nu pot promite că vor face acest lucru înainte de încheierea războiului.

Capacitățile de rachete de croazieră de coastă ar putea fi în mare parte încă intacte, deoarece nu au fost în centrul campaniei militare a SUA, a spus prima sursă, concentrându-și în schimb puterea de foc asupra a ceea ce poate fi lansat asupra aliaților din regiune. Dar aceste capacități au fost retrase probabil în subteran, făcându-le dificil de lovit.

Și, deși Marina iraniană a fost în mare parte distrusă, a spus prima sursă, forțele navale separate aparținând Corpului Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC) își păstrează încă aproximativ jumătate din capacități. A doua sursă a spus că IRGC mai are „sute, dacă nu mii, de bărci mici și nave de suprafață fără pilot”.