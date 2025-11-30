Iran și Turcia au bătut palma pentru un proiect strategic de 1,6 miliarde de dolari

Miniștrii de externe ai Iranului și Turciei, Abbas Araghchi și Hakan Fidan, într-o conferință comună de presă la Teheran, duminică, 30 noiembrie 2025. Credit: Iranian Foreign Ministry/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iran și Turcia au convenit să înceapă construcția unei legături feroviare comune care să servească drept poartă strategică între Asia și Europa, potrivit anunțului făcut duminică de șeful diplomației iraniene, Abbas Araghchi, relatează AFP.

Ruta planificată, cunoscută în Iran drept linia de tranzit feroviar Marand-Cheshmeh Soraya, se va întinde pe aproximativ 200 de kilometri.

Cu ocazia unei vizite în China în noiembrie, ministrul iranian al transporturilor și dezvoltării urbane spunea, potrivit Tehran Times, că noua rută va lega rețeaua feroviară a Iranului de Turcia, creând astfel un coridor continuu între China și Europa prin teritoriul iranian, pe secțiunea sudică a ceea ce a fost cândva Drumul Mătăsii.

Autoritățile iraniene au spus că proiectul va costa în jur de 1,6 miliarde de dolari și se crede că va fi nevoie de 3-4 ani pentru a fi finalizat.

Întâlnire a miniștrilor de externe din cele două țări

Duminică, într-o conferință comună de presă cu omologul său turc, Hakan Fidan, Araghchi a declarat că „a fost pus accentul pe necesitatea eliminării barierelor în calea comerțului și investițiilor dintre cele două țări”.

„Cele două țări au subliniat, de asemenea, importanța legăturii feroviare (…) în regiune și și-au exprimat speranța că construcția acestei linii poate începe cât mai curând posibil”, a adăugat el.

Istoricul Drum al Mătăsii a fost un vast sistem de rute comerciale care, timp de secole, a legat Asia de Est de Orientul Mijlociu și Europa, facilitând fluxul de mărfuri, cultură și cunoștințe.

În 2013, China a anunțat construirea „Belt and Road Initiave”, cunoscută drept „Noul Drum al Mătăsii”, un proiect care presupune construirea de infrastructură maritimă, rutieră și feroviară pentru a stimula comerțul global.

Iran vrea mai mult comerț cu țările vecine

Iranul a căutat să extindă infrastructura și comerțul cu țările vecine, ca parte a eforturilor de revitalizare a unei economii afectate de decenii de sancțiuni internaționale.

Ministrul iranian al transporturilor, Farzaneh Sadegh, a mai spus în timpul vizitei în China că Iranul are o poziție unică de principală poartă de acces între Est și Vest, grație geografiei, infrastructurii și capacității umane. Prin conectarea centrelor de aprovizionare asiatice la piețele europene, a spus ea, coridorul va sprijini expansiunea comerțului, va spori competitivitatea regională și va contribui la dezvoltarea economică în toate țările implicate.