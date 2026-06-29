Iranul a început să discute cu cealaltă țară care revendică controlul asupra Strâmtorii Ormuz

Iranul și Omanul și-au confruntat punctele de vedere cu privire la gestionarea viitoare a strâmtorii Ormuz pentru prima dată de la semnarea acordului dintre Teheran și Washington, a informat luni Ministerul Afacerilor Externe al Iranului, transmite AFP.

Deși ambele țări își revendică suveranitatea asupra strâmtorii Ormuz, Convenția Națiunilor Unite privind dreptul mării (UNCLOS), adoptată în 1982, dar neratificată de Teheran, garantează dreptul de „trecere în tranzit” prin strâmtorile utilizate pentru navigația internațională, precum cea de la Ormuz, indispensabilă pentru a face legătura între Golful Persic și restul lumii.

„Prima reuniune a Comitetului mixt pentru Ormuz a avut loc la Muscat”, capitala Omanului, pentru a face schimb de „puncte de vedere privind gestionarea viitoare” a strâmtorii, a scris pe X viceministrul iranian al Afacerilor Externe, Kazem Gharibabadi, fără a preciza data.

Viitorul strâmtorii Ormuz, blocată de facto de Iran în timpul războiului, rămâne un punct de dispută în negocierile dintre Teheran și Washington.

Iranul ia în considerare impunerea unor „taxe de trecere”, care nu existau înainte de război, în timp ce Statele Unite se opun acestei măsuri, argumentând că este vorba de o „cale navigabilă internațională”, deși strâmtoarea este mărginită de coastele iraniene și cele ale Sultanatului Oman.

Omanul a adoptat în ultimele zile poziții ambigue cu privire la această chestiune.

Marți, după vizita unor oficiali iranieni, Oman și Iranul au anunțat într-un comunicat comun că vor analiza costurile viitoarei gestionări a strâmtorii Ormuz.

Iranul nu e de acord cu varianta „nicio taxă”

La sfârșitul săptămânii, Oman a precizat, în schimb, că nu se prevede nicio „taxă de trecere” în viitoarele acorduri, menționând, de asemenea, deschiderea unui „coridor maritim temporar”, prezentat ca o inițiativă coordonată cu ONU.

Iranul a privit cu ochi critici acest anunț, deoarece singura rută autorizată de Teheran se desfășoară pe un coridor care urmează coastele sale.

Șeful diplomației iraniene, Abbas Araghchi, a avertizat duminică că orice încercare de a opta pentru o altă rută riscă „să intensifice tensiunile” din regiune, după reluarea ostilităților din ultimele zile în Golful Persic cu Statele Unite.

Protocolul de acord încheiat între Teheran și Washington pentru a pune capăt războiului stipulează că „Republica Islamică Iran va iniția un dialog cu Sultanatul Oman pentru a defini viitoarea administrare și serviciile maritime în strâmtoarea Ormuz, în consultare cu celelalte state riverane ale Golfului Persic, în conformitate cu dreptul internațional aplicabil și cu drepturile suverane ale statelor riverane ale strâmtorii Ormuz”.

Textul prevede că trecerea prin strâmtoarea Ormuz se va face fără taxe „doar timp de 60 de zile”, dar ceea ce se va întâmpla după această perioadă nu este definit în acest moment.