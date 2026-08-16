Iranul acordă recompense pentru fiecare militar american capturat sau ucis. Femeile vor primi dublu

Armata iraniană oferă o recompensă de aproape 30.000 de dolari pentru fiecare soldat american ucis sau capturat, relatează portalul de ştiri iranian Avash.

Potrivit relatării din presa iraniană, citată duminică de agențiile DPA și Agerpres, femeile care capturează sau ucid soldaţi americani vor primi dublul sumei.

Recompensa ar fi oferită de Amir Hatami, comandantul şef al armatei Republicii Islamice Iran.

Relatarea are loc pe fondul tensiunilor militare continue dintre Statele Unite şi Iran.

În ultimele săptămâni, ambele părţi au încălcat în mod repetat un acord-cadru din 17 iunie, care prevedea încetarea definitivă a războiului pe toate fronturile.

Mai exact, Iranul şi SUA au semnat atunci un memorandum de înţelegere care stipula încetarea imediată a operaţiunilor militare şi stabilea un termen limită de 60 de zile pentru negocierea unui acord de pace final.

Cu toate acestea, ostilităţile dintre Iran şi SUA au fost reluate pe 7 iulie, după ce Washingtonul a acuzat Teheranul că a atacat nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz, urmate de noi atacuri aeriene americane împotriva sudului Iranului.

De atunci, ambele părţi s-au acuzat reciproc de încălcarea memorandumului.