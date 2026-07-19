Iranul acuză SUA că au atacat o centrală nucleară în construcţie

Statele Unite au atacat o centrală nucleară iraniană în construcţie, transmite duminică agenţia de presă de stat IRNA, preluată de DPA și Agerpres.

Organizaţia Iraniană pentru Energia Atomică (OIAE) a condamnat lovirea cu mai multe proiectile a sitului Darkhovin din provincia Khuzestan, vecină cu Irakul.

Iranul a anunţat începutul lucrărilor de construcţie la centrala respectivă la sfârşitul lui 2022. Reactorul cu apă cu presiune a fost proiectat la o capacitate de producţie a energiei electrice de 300 MW.

Planurile datau de peste 15 ani, iar proiectul urma să se încheie în 2030.

Singura centrală nucleară iraniană în funcţiune este cea de la Bushehr, port la Golful Persic.