Iranul amenință cu „ofensiva totală” după ce a fost bombardat a șaptea noapte la rând

Statele Unite au bombardat Iranul pentru a șaptea noapte consecutivă, iar Teheranul a ripostat din nou lovind ținte din Iordania, Kuweit și Bahrain, amenințând totodată că va trece la o „ofensivă totală”, transmite AFP.

La o lună după semnarea, pe 17 iunie, a unui memorandum de înțelegere între Iran și Statele Unite, menit să deschidă o perioadă de negocieri de pace, escaladarea continuă în Orientul Mijlociu, cu schimburi zilnice de lovituri și o serie de incidente maritime.

Comandamentul american pentru Orientul Mijlociu (Centcom) a declarat că a atacat în timpul nopții, în Iran, „obective de supraveghere, infrastructuri logistice militare, depozite subterane de arme și mijloace maritime”, fără a menționa ținte civile.

U.S. Central Command (CENTCOM) has released footage showing U.S. Navy F/A-18E Super Hornets from Strike Fighter Squadron 103 (VFA-103) launching from the USS Abraham Lincoln (CVN-72), an Arleigh Burke-class guided-missile destroyer firing BGM-109E Tomahawk land-attack cruise… pic.twitter.com/srI4fMyzAM — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) July 18, 2026

Autoritățile din provincia Hormozgan, din sudul Iranului, au spus că atacurile americane au provocat cel puțin trei morți și opt răniți și au vizat două poduri și un tunel rutier, potrivit agenției oficiale Irna.

Tot potrivit Irna, Statele Unite au bombardat, de asemenea, orașele Ahvaz și Bushehr (sud-vest), Bandar Abbas, insula Qeshm, Lar, Darab (sud) și Yazd (centru).

Iranul spune că a lovit ținte din Kuweit, Iordania și Bahrain

Ca represalii, armata iraniană, citată de televiziunea de stat, a afirmat că a lovit baza militară Al-Adiri și baza Ali Al-Salem din Kuweit, baza aeriană Al-Azraq din Iordania și cea de la Sheikh Isa din Bahrain, acuzând armata americană că îi atacă teritoriul de la aceste instalații.

„Sistemele noastre de apărare aeriană au interceptat și doborât 10 rachete iraniene care vizau teritoriul Regatului”, rachete care nu au provocat victime sau pagube, a precizat un responsabil al statului major iordanian.

În Kuweit, armata a transmis că se confruntă cu „atacuri ale unor drone ostile”. Sirene de alertă aeriană au răsunat și în Bahrain, a anunțat Ministerul de Interne al acestei țări.

Teheranul amenință cu o „fază de ofensivă totală”

Teheranul va intra într-o „fază de ofensivă totală” dacă atacurile americane vor continua mai mult de „două-trei zile”, a amenințat vineri Mohsen Rezaï, consilierul militar al liderului suprem iranian, citat de televiziunea de stat.

Gardienii Revoluției din Republicia Islamică au avertizat că atacurile „vor continua până la restabilirea calmului pe coasta de sud și în strâmtoarea Ormuz”, unde traficul maritim este din nou practic blocat.

Acest strâmtoare strategică, prin care trecea înainte de războiul din Orientul Mijlociu o cincime din comerțul mondial cu hidrocarburi, este din nou blocată de Iran de mai bine de o săptămână, după reluarea ostilităților cu Statele Unite. Americanii, ca represalii, au reinstituit un blocaj asupra porturilor iraniene.

Americanii dezmint că două petroliere au lovit mine

Gardienii Revoluției au anunțat sâmbătă că au „oprit” patru nave care încercau să traverseze fără autorizația lor strâmtoarea unde, tot potrivit Teheranului, două petroliere au lovit mine maritime..

„În ultimele ore, patru nave care au încălcat regulile, susținute de armata teroristă americană, au încercat să traverseze strâmtoarea Ormuz, iar toate cele patru nave au fost oprite pe loc în cadrul unei operațiuni combinate cu rachete și drone”, au transmis Gardienii Revoluției, citați de televiziunea de stat.

„Două petroliere, care încercau să traverseze câmpul de mine situat la sud de strâmtoarea Ormuz, induse în eroare de serviciile de informații americane, au explodat și au luat foc”, au mai precizat aceștia, potrivit Irna, fără a preciza naționalitatea navelor și fără a menționa dacă au existat victime.

Comandamentul Armatei Americane pentru Orientul Mijlociu (Centcom) a dezmințit informația. „ „La fel ca majoritatea afirmațiilor Corpului Gardienilor Revoluției Islamice, aceasta este falsă”, au scris ei pe X, fără a oferi mai multe explicații.