Iranul amenință cu represalii pentru atacurile Israelului asupra unor instalații esențiale

Iranul va face să se plătească „un preţ mare” ca represalii pentru „crimele israeliene”, a promis ministrul iranian de externe Abbas Araghchi, după atacurile de vineri care au vizat instalaţii siderurgice şi nucleare civile iraniene, relatează AFP, preluată de Agerpres.

„Israelul a atacat două dintre cele mai importante uzine siderurgice ale Iranului, o centrală electrică şi situri nucleare civile, printre alte infrastructuri”, „în coordonare cu Statele Unite”, a transmis Araghchi pe platforma X.

Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a Republicii Islamice, au îndemnat angajaţii de la siturile industriale ale țărilor din zona Golfului, legate de Statele Unite şi Israel, să părăsească aceste instalaţii, promiţând, de asemenea, represalii pentru atacurile israeliano-americane din cursul zilei.

Atac asupra unui reactor

Directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, a reiterat vineri apelul său la reţinere militară pentru a evita orice risc de accident în Iran, în urma atacurilor israeliene şi americane asupra unor situri nucleare.

AIEA a fost informată de Iran cu privire la un atac care a vizat vineri centrala Arkadan din provincia Yadz (centru), a preciza AIEA pe X. „Nu a fost raportată nicio creştere a nivelului de radiaţii în afara sitului”, a adăugat agenţia.

Anterior vineri, armata israeliană a confirmat că a atacat două situri din centrul Iranului, reactorul cu apă grea de la Arak şi o uzină de procesare a uraniului din provincia Yazd, în a 28-a zi a războiului din Orientul Mijlociu.

„Forţele aeriene israeliene au atacat (…) reactorul cu apă grea de la Arak”, a precizat armata într-un comunicat, descriindu-l drept „un loc cheie de producţie de plutoniu pentru arme nucleare”.

Media iraniene au relatat despre atacuri americano-israeliene în două etape asupra complexului, numit acum Khondab, afirmând că acestea nu au provocat decese şi nici nu au crescut nivelurile de radiaţii.