Iranul anunță oficial că a ajuns la un acord pentru o nouă rută de navigație prin Strâmtoarea Ormuz. Statul din Golf cu care a bătut palma

Iranul a anunțat miercuri că a ajuns la un acord cu Sultanatul Oman privind un nou traseu de tranzit pentru nave în Strâmtoarea Ormuz, rută strategică pentru comerțul mondial cu energie la care ambele țări sunt riverane și care se află în centrul tensiunilor cu Statele Unite, informează AFP.

„Coordonatele geografice ale traseului avut în vedere de cele două părți au fost aprobate”, a declarat Esmail Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, citat de agenția oficială de presă Irna.

El a precizat că cele două țări lucrează la o „declarație comună”, cu condiția ca „părțile terțe să nu împiedice procesul”.

De când au fost reluate ostilităților cu Statele Unite, la începutul lunii iulie, Iranul blochează de facto strategica strâmtoare a Ormuzului, prin care trecea înainte de război o cincime din comerțul mondial cu hidrocarburi.

Președintele american Donald Trump a afirmat în repetate rânduri că Teheranul dorește să încheie un acord pentru redeschiderea acestei rute navale vitale, dar Iranul neagă acest lucru și susține că va ajunge mai degrabă la un acord cu vecinul său de pe cealaltă parte a strâmtorii, Omanul.

Potrivit lui Esmail Baghaei, discuțiile cu Muscatul (capitala Omanului) avansează, dar chiar dacă s-ar ajunge la un acord, acest lucru nu ar însemna că trecerea navelor ar deveni lipsită de riscuri, deoarece „factorii care fac ca strâmtoarea Ormuz să fie nesigură există în continuare din partea Statelor Unite”.

Purtătorul de cuvânt al diplomației iraniene a invocat blocada navală impusă de armata americană, ca ripostă la blocarea strâmtorii de către Teheran, precum și „alte acțiuni agresive și amenințătoare împotriva Iranului și a intereselor sale”.

Donald Trump a afirmat marți că strâmtoarea se va redeschide „foarte curând”, în caz contrar Iranul urmând să fie lovit „foarte puternic”, și a dat asigurări că un acord poate fi încheiat până joi.

Ce mai prevede potențialul acord dintre Iran și Oman

Acordul propus între Iran și Oman i-ar conferi Teheranului controlul asupra navelor care intră în Golful Persic prin Strâmtoarea Ormuz, au precizat, mai devreme în cursul zilei de miercuri pentru agenția de presă Reuters o sursă iraniană de rang înalt și doi oficiali regionali, această măsură reprezentând una dintre cele mai mari concesii făcute până acum Iranului.

În ciuda acestui aparent pas către cedarea în fața cererilor Teheranului, sursele citate de Reuters au respins afirmațiile președintelui american Donald Trump potrivit cărora încheierea unui acord privind redeschiderea strâmtorii este iminentă, precizând că mai trebuie convenite detalii importante.

„Concesia a fost deja făcută în ceea ce privește o anumită formă de control asupra Strâmtorii Ormuz”, a spus una dintre sursele regionale pentru agenția internațională de presă.

Cealaltă sursă regională a afirmat că mai sunt de stabilit detalii cu privire la modul în care va fi definit „controlul”, negociatorii din Golf insistând ca țările din regiune să supravegheze inspecțiile navelor și ca orice formă de plată a taxelor să fie voluntară.

Sursa iraniană de rang înalt a precizat că textul unui acord aflat deja pe masa negocierilor prevedea ca Iranul să dețină controlul asupra navelor care se îndreaptă spre Golful Persic prin strâmtoare și că unul dintre principalele puncte de blocaj era rolul pe care Teheranul l-ar avea și asupra navelor care se îndreaptă în direcția opusă.

Nu a existat un răspuns imediat din partea Washingtonului la dezvăluirile privind acordul propus. Oficialii americani au insistat în repetate rânduri că nu vor accepta niciodată un acord care să permită Iranului să controleze accesul la cea mai importantă rută comercială mondială pentru aprovizionarea cu energie. Totuși, Trump și înalții oficiali din administrația republicană au declarat în ultimele zile că se apropie încheierea unui acord care să pună capăt războiului pe care SUA l-au declanșat în februarie și față de care, potrivit sondajelor, majoritatea alegătorilor americani se opun.