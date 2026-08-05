„Diavolul se ascunde în detalii”: Concesie majoră făcută Iranului pentru controlul asupra Strâmtorii Ormuz. Ce prevede acordul discutat acum

Acord propus între Iran și Oman i-ar conferi Teheranului controlul asupra navelor care intră în Golful Persic prin Strâmtoarea Ormuz, au declarat miercuri pentru Reuters o sursă iraniană de rang înalt și doi oficiali regionali, aceasta fiind una dintre cele mai mari concesii făcute până acum Iranului.

Orice formă de control asupra strâmtorii reprezintă o concesie majoră făcută Teheranului

Donald Trump susține că negocierile decurg bine

Surse regionale resping sugestia că acordul este iminent

Prețurile petrolului cresc ușor după atacul grupării Houthi asupra unui petrolier în Marea Roșie

În ciuda acestui aparent pas către cedarea în fața cererilor Teheranului, sursele citate de agenția internațională de presă au respins afirmațiile președintelui american Donald Trump potrivit cărora încheierea unui acord privind redeschiderea strâmtorii este iminentă, precizând că mai trebuie convenite detalii importante.

„Concesia a fost deja făcută în ceea ce privește o anumită formă de control asupra Strâmtorii Ormuz”, a spus una dintre sursele regionale pentru Reuters.

Cealaltă sursă regională a afirmat că mai sunt de stabilit detalii cu privire la modul în care va fi definit „controlul”, negociatorii din Golf insistând ca țările din regiune să supravegheze inspecțiile navelor și ca orice formă de plată a taxelor să fie voluntară.

Sursa iraniană de rang înalt a spus că textul unui acord aflat deja pe masa negocierilor prevedea ca Iranul să dețină controlul asupra navelor care se îndreaptă spre Golful Persic prin strâmtoare și că unul dintre principalele puncte de blocaj era rolul pe care Teheranul l-ar avea și asupra navelor care se îndreaptă în direcția opusă.

Nu a existat un răspuns imediat din partea Washingtonului la dezvăluirile privind acordul propus. Oficialii americani au insistat în repetate rânduri că nu vor accepta niciodată un acord care să permită Iranului să controleze accesul la cea mai importantă rută comercială mondială pentru aprovizionarea cu energie. Totuși, Trump și înalții oficiali din administrația republicană au declarat în ultimele zile că se apropie încheierea unui acord care să pună capăt războiului pe care SUA l-au declanșat în februarie și față de care, potrivit sondajelor, majoritatea alegătorilor americani se opun.

Prețurile petrolului cresc

Prețurile petrolului au înregistrat o ușoară creștere miercuri, după ce mișcarea Houthi din Yemen, aliniată Iranului, a anunțat că a tras asupra unui petrolier sub pavilion saudit în Marea Roșie, acesta fiind cel mai recent atac asupra transportului maritim din Orientul Mijlociu care a perturbat aprovizionarea globală cu energie.

Cu toate acestea, prețurile globale ale țițeiului rămân aproape de cele mai scăzute niveluri înregistrate de la începutul lunii iulie, după ce au scăzut brusc în ultimele două zile, în urma deciziei lui Trump de a anula alte lovituri asupra Iranului, invocând noi negocieri care, potrivit liderului de la Casa Albă, pot pune capăt conflictului.

Deși nu există discuții directe între Teheran și Washington, Iranul negociază cu Omanul, care controlează malul opus al strâmtorii. Săptămâna trecută, Iranul a respins o propunere anterioară a Omanului, considerând că îi acordă prea puțină influență.

Negocierile „avansează bine”, spune Trump

Trump a declarat pentru Fox News, în cursul nopții, că discuțiile „avansează bine” și că marți a avut loc „o negociere care a durat toată ziua”.

Strâmtoarea Ormuz „va fi deschisă foarte curând”, a adăugat Trump. „Dacă se retrag din nou (de la negocieri, n.r.), vor fi loviți foarte tare”, a amenințat președintele american.

În weekend, Trump a invocat negocierile ca motiv al deciziei lui de a anula planurile de „atacuri masive” asupra Iranului, un tipar pe care l-a repetat de numeroase ori pe parcursul războiului.

Sursa iraniană de rang înalt a minimalizat sugestia că un acord urmează să fie finalizat rapid, menționând că ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, se află în concediu.

„Discuțiile continuă, dar este prea devreme să spunem că s-a finalizat un acord cu Omanul”, a spus sursa iraniană de rang înalt.

O altă sursă iraniană a adăugat: „Diavolul se ascunde în detalii. Un singur tweet al lui Trump ar putea duce la prăbușirea întregului proces.”

O înțelegere care să-i acorde Iranului vreun control asupra accesului la strâmtoare ar însemna că războiul declanșat de Statele Unite și Israel a dus la o schimbare majoră a echilibrului de putere regional în favoarea Teheranului. Înainte de război, strâmtoarea era accesibilă tuturor navelor, în mod liber, fără taxe.

Însă Trump, care inițial a afirmat că „Operațiunea Epic Fury” se va încheia cu „capitularea necondiționată” a Iranului, el urmând să aprobe alegerea liderului acestei țări, se află sub presiune pentru a găsi o cale de ieșire dintr-un război față de care alegătorii americani se opun acum în proporție de doi la unu.

Potrivit unui înalt oficial iranian, Iranul solicita taxe cuprinse între 5% și 7% din valoarea încărcăturilor transportate de navele care tranzitează strâmtoarea. Omanul discuta taxe mai mici, de aproximativ 3%, în timp ce Washingtonul nu dorește nicio taxă.

Transformarea oricărei taxe într-una voluntară, cel puțin în mod nominal, ar putea fi o cale de ieșire din impas, deși o amenințare implicită cu atacuri iraniene ar putea însemna că transportatorii ar fi puțin dispuși să-și asume riscul tranzitului fără a plăti.

Luni întregi de eforturi militare ale SUA, inclusiv o campanie de bombardamente aeriene de două săptămâni în iulie, nu au reușit să slăbească strânsoarea Iranului asupra strâmtorii. Comandanții americani l-au informat pe Trump în iulie că stocurile unor tipuri de muniție sunt pe terminate. Reuters a scris marți că Armata SUA și-a epuizat aproape toate rachetele de precizie cu rază lungă de acțiune.

Escaladările periodice ale armatei americane au fost întâmpinate cu reacții tot mai puternice din partea Iranului și a aliaților săi, inclusiv din partea rebelilor Houthi care controlează nu doar o mare parte din Yemen, ci și un al doilea punct strategic regional de blocadă asupra transportului maritim, situat la gura Mării Roșii – strâmtoarea Bab el-Mandeb.

Miercuri, gruparea Houthi a anunțat că a lovit din nou un petrolier saudit în Marea Roșie, acesta fiind cel mai recent atac al lor menit să impună ceea ce ei numesc o blocadă asupra transporturilor de petrol saudit pe ruta principală folosită pentru a ocoli Strâmtoarea Ormuz.

Marți, un proiectil a scufundat o navă sub pavilion indian în apropierea Yemenului, au declarat oficialii indieni. Toți cei 14 membri ai echipajului, dintre care 13 indieni, au fost salvați. Rivalii rebelilor Houthi pentru controlul Yemenului, reprezentanții guvernului recunoscut la nivel internațional, care se află în sudul țării, au atribuit acel atac grupării militante.