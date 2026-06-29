Iranul anunță trimiterea unei „delegații de experți” în Qatar, după ce Trump i-a trimis acolo pe Witkoff şi Kushner

Teheranul a anunțat luni că o „delegație de experți” se va deplasa în această săptămână în capitala Qatarului, Doha, pentru a discuta despre punerea în aplicare a memorandumului de înțelegere cu Statele Unite care include exporturile de petrol și fondurile blocate aparținând Iranului, relatează AFP.

„În acest cadru, o delegație de experți a Republicii Islamice va pleca spre Doha mai târziu în cursul săptămânii”, a afirmat la un briefing de presă purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmail Baghaei, în condițiile în care Qatarul este mediator, alături de Pakistan, în discuțiile dintre cele două părți.

Mai devreme luni, președintele SUA, Donald Trump, afirmase că autoritățile iraniene au „solicitat o întâlnire” care ar urma să aibă loc marți la Doha.

Apoi, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a anunțat că emisarii speciali ai preşedintelui Trump, Steve Witkoff şi Jared Kushner, se vor deplasa luni în capitala qatareză Doha pentru a continua negocierile de pace cu Iranul.

„Steve Witkoff şi Jared Kushner vor călători la Doha săptămâna aceasta pentru întâlniri la nivel înalt, în timp ce continuăm să discutăm asupra memorandumului de înţelegere” încheiat cu Iranul, a spus Leavitt la Fox News.

Dar reprezentantul MAE iranian Esmail Baghaei a insistat asupra faptului că, „în următoarele zile, nu vom negocia cu partea americană, la niciun nivel”.

Și viceministrul iranian de externe Kazem Gharibabadi a negat că discuţii tehnice cu SUA ar urma să se desfăşoare săptămâna aceasta. Astfel de discuţii, a adăugat oficialul iranian, vor avea loc numai când „se vor întruni condiţiile necesare”.

Presa americană a scris ieri că SUA şi Iranul au convenit să oprească atacurile reciproce din ultimele zile şi să se întâlnească în această săptămână în Qatar.

Cele două ţări au convenit pe 21 iunie să continue negocierile 60 de zile pentru a ajunge la un acord privind dosarul nuclear iranian şi o pace durabilă, în urma memorandumului de înţelegere încheiat pe 17 iunie, care a adus o încetare a focului după mai mult de 100 de zile de război şi a permis redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Dar în ultimele zile tensiunile au escaladat din nou, după atacuri iraniene asupra unor nave, urmate de atacuri aeriene americane împotriva unor ţinte militare de pe coasta de sud a Iranului, care a răspuns cu atacuri asupra bazelor americane din Kuweit şi Bahrain.

Iranul insistă să exercite controlul exclusiv asupra traficului maritim în Strâmtoarea Ormuz, în timp ce Washingtonul ameninţă să continue campania de bombardamente.