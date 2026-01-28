Iranul avertizează că va răspunde „într-o manieră fără precedent” dacă va fi atacat de SUA

Această fotografie furnizată de Marina SUA arată un avion Boeing F/A-18E Super Hornet aterizând pe portavionul USS Abraham Lincoln din clasa Nimitz, în Oceanul Indian, pe 22 ianuarie 2026. FOTO: Seaman Daniel Kimmelman / AP / Profimedia

Iranul este pregătit pentru discuții cu Statele Unite, dar va răspunde fără precedent oricărui atac, a transmis miercuri misiunea Teheranului la Națiunile Unite, potrivit Reuters și AFP.

„Iranul este pregătit pentru dialog, pe baza respectului și a intereselor reciproce — dar dacă va fi provocat, se va apăra și va răspunde ca niciodată!”, a scris misiunea pe platforma X, alături de o captură a mesajului publicat de Trump în cursul dimineții.

Președintele american Donald Trump a amenințat miercuri Iranul cu o intervenție militară: „O armadă masivă se îndreaptă spre Iran. Se deplasează rapid, cu mare putere, entuziasm și scop precis. Este o flotă mai mare, condusă de marele portavion Abraham Lincoln, decât cea trimisă în Venezuela. La fel ca în cazul Venezuelei, este pregătită, dispusă și capabilă să-și îndeplinească rapid misiunea, cu viteză și violență, dacă este necesar”, a scris miercuri președintele SUA într-un mesaj publicat pe rețeaua sa de socializare Truth Social.

„Sperăm că Iranul va ‘veni rapid la masă’ și va negocia un acord corect și echitabil – fără arme nucleare – unul care să fie benefic pentru toate părțile. Timpul se scurge, este cu adevărat esențial! Așa cum am spus Iranului o dată înainte:faceți un acord! Ei nu au făcut-o, și a urmat ‘Operațiunea Midnight Hammer’, o distrugere majoră a Iranului”, a continuat Trump.

Operațiunea „Midnight Hammer” a fost numele de Pentagon operațiunii prin care bombardiere americane au lovit siturile nucleare ale Iranului în data de 22 iunie a anului trecut.

„Următorul atac va fi mult mai rău!”, a amenințat liderul de la Casa Albă. „Nu lăsați asta să se întâmple din nou. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, și-a încheiat el mesajul.