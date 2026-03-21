Iranul face o concesie surpriză unei țări care a anunțat că e dispusă să intervină să deblocheze strâmtoarea Ormuz

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat pentru agenţia japoneză Kyodo News că Iranul este pregătit să permită trecerea navelor cu legături japoneze prin Strâmtoarea Ormuz, potrivit BBC. Japonia este una dintre țările semnatare ale unei declarații internaționale privind asigurarea libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz

Araghchi a afirmat că discuţiile cu partea japoneză au început deja, în vederea unei ridicări temporare a blocadei, relatează publicaţia, potrivit News.ro

Un oficial guvernamental japonez a declarat pentru Kyodo că „negocierile directe cu partea iraniană sunt cea mai eficientă cale de a ridica blocada”, ca răspuns la declaraţiile lui Araghchi.

Acesta a adăugat că trebuie manifestată maximă prudenţă pentru a nu provoca Statele Unite, subliniind că, chiar dacă navelor japoneze li s-ar permite trecerea prin această rută, acest lucru nu ar rezolva criza energetică în curs.

Un alt oficial din Ministerul japonez de Externe a declarat pentru Kyodo că „adevărata intenţie” din spatele declaraţiei lui Araghchi trebuie „evaluată cu atenţie”.

Cinci ţări din Europa anunță, împreună cu Japonia, că sunt gata să contribuie la securizarea strâmtorii Ormuz

Cinci ţări-lider din Europa – Franţa, Germania, Italia, Olanda şi Marea Britanie – au anunţat joi, într-o declaraţie comună cu Japonia, că vor lua măsuri pentru stabilizarea pieţelor energetice şi au spus că sunt gata să se alăture „eforturilor adecvate” pentru a asigura trecerea în siguranţă a navelor prin Strâmtoarea Ormuz.

„Ne exprimăm disponibilitatea de a contribui la eforturile adecvate pentru a asigura trecerea în siguranţă (a navelor) prin strâmtoare”, se arată în declaraţie. „Salutăm angajamentul ţărilor care se implică în planificarea pregătitoare”, adaugă comunicatul comun.

Declaraţia comună a celor şase ţări, dintre care cinci sunt membre ale G7, condamnă atacurile Iranului şi solicită Teheranului să-şi înceteze imediat acţiunile.

România se alătură statelor care își arată disponibilitatea de a sprijini deblocarea Strâmtorii Ormuz. Nicușor Dan: „Efectele sunt resimțite și în România”

Președintele Nicușor Dan a anunțat vineri seară că România se alătură declarației Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei și Japoniei privind asigurarea libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz, avertizând că închiderea strâmtorii are „implicații grave” pentru piețele energetice globale și economia mondială.

Prin această declarație, conform Administrației Prezidențiale, țările semnatare reclamă „închiderea de facto a Strâmtorii Ormuz” și îi solicită Iranului „să înceteze de îndată amenințările, minarea apelor, atacurile cu drone și rachete, precum și orice alte acțiuni menite să blocheze Strâmtoarea pentru navigația comercială”.

Totodată, statele în cauză își exprimă „disponibilitatea de a contribui la eforturile corespunzătoare pentru asigurarea libertății de trecere prin Strâmtoare” și salută „angajamentul națiunilor care participă la planificarea preparatorie în acest sens”.

România nu se implică în conflict, a precizat președintele

Într-un comunicat publicat vineri seară pe Facebook, Nicușor Dan a spus că alăturarea României la această declarație „are loc pe fondul implicațiilor grave pe care închiderea Strâmtorii le are asupra piețelor energetice globale, precum și asupra economiei mondiale”.

„Efectele sunt resimțite și în România, în special în ceea ce privește prețul combustibililor. În acest sens, suntem pregătiți să participăm la eforturile comunității internaționale care vor conduce la menținerea preturilor la un nivel suportabil pentru populație”, a continuat șeful statului.

Președintele Nicușor Dan a precizat că „România își păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu”.

„Lucrăm alături de partenerii internaționali pentru dezescaladare”, a conchis Dan.

Pe timp de pace, prin această strâmtoare trece o cincime din transporturile mondiale de țiței și gaze naturale lichefiate, însă în prezent este paralizată din cauza blocadei instituite de Iran ca parte din riposta la operațiunea lansată de Statele Unite și Israel împotriva sa.

Până acum au raportat incidente peste 20 de nave comerciale, inclusiv 10 tancuri petroliere.

Situația a lăsat aproximativ 20.000 de navigatori blocați pe aproximativ 3.200 de nave la vest de strâmtoare, potrivit Organizației Maritime Internaționale.

Agenţia Internaţională a Energiei (AIE), care reprezintă ţările consumatoare de petrol, a eliberat 400 de milioane de barili din rezervele sale strategice de ţiţei pentru a calma pieţele şi s-a declarat luni gata să deblocheze şi mai multe stocuri.

În ultimele zile, Iranul a autorizat trecerea câtorva nave din ţări pe care le consideră aliate, avertizând în acelaşi timp că le va bloca pe cele din ţările considerate ostile.