BREAKING România se alătură statelor care își arată disponibilitatea de a sprijini deblocarea Strâmtorii Ormuz. Nicușor Dan: „Efectele sunt resimțite și în România”

Președintele Nicușor Dan a anunțat vineri seară că România se alătură declarației Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei și Japoniei privind asigurarea libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz, avertizând că închiderea strâmtorii are „implicații grave” pentru piețele energetice globale și economia mondială.

Prin această declarație, conform Administrației Prezidențiale, țările semnatare reclamă „închiderea de facto a „Strâmtorii Ormuz și îi solicită Iranului „să înceteze de îndată amenințările, minarea apelor, atacurile cu drone și rachete, precum și orice alte acțiuni menite să blocheze Strâmtoarea pentru navigația comercială”.

Totodată, statele în cauză își exprimă „disponibilitatea de a contribui la eforturile corespunzătoare pentru asigurarea libertății de trecere prin Strâmtoare” și salută „angajamentul națiunilor care participă la planificarea preparatorie în acest sens”.

Într-un comunicat, vineri, pe Facebook, Nicușor Dan a spus că alăturarea României la această declarație „are loc pe fondul implicațiilor grave pe care închiderea Strâmtorii le are asupra piețelor energetice globale, precum și asupra economiei mondiale”.

„Efectele sunt resimțite și în Romania, în special în ceea ce privește prețul combustibililor. În acest sens, suntem pregătiți să participăm la eforturile comunității internaționale care vor conduce la menținerea preturilor la un nivel suportabil pentru populație”, a continuat șeful statului.

Președintele Nicușor Dan a precizat că „România își păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu”.

„Lucrăm alături de partenerii internaționali pentru dezescaladare”, a conchis Dan.

Declarația nu presupune un sprijin militar imediat, au spus trei dintre țările semnatare

Joi, ulterior semnării, Italia, Germania și Franța au precizat că nu este vorba despre asumarea unui sprijin militar imediat, ci mai degrabă despre o potențială inițiativă multilaterală care să aibă loc după o încetare a focului în războiul din Orientul Mijlociu, a transmis AFP.

Pe timp de pace, prin această strâmtoare trece o cincime din transporturile mondiale de țiței și gaze naturale lichefiate, însă în prezent este paralizată din cauza blocadei instituite de Iran ca parte din riposta la operațiunea lansată de Statele Unite și Israel împotriva sa.

Până acum au raportat incidente peste 20 de nave comerciale, inclusiv 10 tancuri petroliere.

Situația a lăsat aproximativ 20.000 de navigatori blocați pe aproximativ 3.200 de nave la vest de strâmtoare, potrivit Organizației Maritime Internaționale.

„Condamnăm în termenii cei mai duri atacurile recente ale Iranului asupra navelor comerciale neînarmate din Golf, atacurile asupra infrastructurii civile, inclusiv asupra instalațiilor de petrol și gaze, și închiderea de facto a Strâmtorii Hormuz de către forțele iraniene”, mai scrie în declarație.

Ofensivă americană pentru deblocarea strâmtorii

Cu Iranul elaborând planuri pentru a permite trecerea selectivă a anumitor nave prin Ormuz, armata americană a lansat o ofensivă intensă pentru redeschiderea strâmtorii, mobilizând avioane de vânătoare care zboară la joasă altitudine și elicoptere Apache pentru a lovi navele și dronele iraniene din apropierea rutei maritime, potrivit Wall Street Journal și The Telegraph.

Operațiunea intensificată face parte dintr-un plan al Pentagonului, desfășurat în mai multe etape, menit să reducă pericolul reprezentat de ambarcațiunile armate, minele și rachetele de croazieră iraniene.

