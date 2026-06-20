Iranul închide Strâmtoarea Ormuz și acuză SUA și Israelul că au încălcat arministițiul. Gardienii Revoluției: „Nu vă apropiați”

Armata iraniană a anunțat sâmbătă că va închide Strâmtoarea Ormuz ca urmare a atacurilor israeliene care continuă în Liban, relatează BBC.

Comandamentul militar al Iranului a acuzat încălcări „continue” ale armistițiului din Liban de către Israel și că Statele Unite „nu au pus în aplicare” prima clauză a armistițiului.

„Având în vedere reaua-credință a Statelor Unite și încălcarea evidentă a angajamentelor asumate prin neaplicarea primului articol al memorandumului de încetare a războiului, precum și ca răspuns la încălcarea continuă și repetată a armistițiului de către regimul sionist în sudul Libanului… Se anunță prin prezenta că Strâmtoarea Ormuz va fi închisă traficului naval”, a declarat comandamentul militar comun suprem al Iranului, într-un comunicat difuzat de postul public de televiziune IRIB, citat de CNN.

Gardienii Revoluției amenință

Marina Corpului Gărzilor Revoluționare din Iran a anunțat că Strâmtoarea Ormuz este închisă tuturor navelor și a emis un avertisment strict.

„Nu vă apropiați de Strâmtoarea Ormuz; altfel, securitatea voastră va fi pusă în pericol”, a anunțat IRGC.

Ce spune JD Vance

Într-o primă reacție, vicepreședintele american JD Vance a declarat pentru Fox News că Strâmtoarea Ormuz rămâne complet deschisă, în ciuda faptului că Iranul susține contrariul.

„Nu vedem nicio dovadă că iranienii închid Strâmtoarea Ormuz”, a spus Vance.

„De fapt, am scos 16 milioane de barili de petrol din Strâmtoarea Ormuz ieri. Deci, vedem acele nave mișcându-se”, a spus Vance.

Strâmtoarea Ormuz este unul dintre cele mai aglomerate canale de transport petrolier din lume, prin care trece aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale lichefiate din lume.

Negocieri în Elveția

Între timp, Teheranul a anunțat că trimite o delegație la negocierile din Elveția. Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, vor participa, de asemenea, la discuții în zilele următoare, în timp ce mediatorii încearcă să mențină negocierile pe calea cea bună și să ajungă la un acord de pace durabil în termenul de 60 de zile prevăzut de acord.

Israelul și Hezbollah conveniseră vineri asupra unei încetări a focului în Liban, după ce intensificarea luptelor a pus sub semnul întrebării negocierile dintre SUA și Iran.

SUA și Iran au semnat la începutul acestei săptămâni un memorandum în 14 puncte pentru a opri luptele și a deschide o fereastră de 60 de zile pentru a rezolva disputele privind programul nuclear al Iranului, precum și alte chestiuni dificile necesare pentru a ajunge la un acord mai durabil.

Acordul provizoriu impune Statelor Unite, Iranului și aliaților acestora să declare încetarea imediată și definitivă a operațiunilor militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban.