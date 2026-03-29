Iranul lasă 20 de nave comerciale să treacă prin Strâmtoarea Ormuz. „Vestitor al păcii”

Guvernul iranian a fost de acord să permită trecerea a 20 de nave comerciale pakistaneze prin Strâmtoarea Ormuz, o concesie anunțată duminică dimineață de Islamabad ca „un pas către pace”, informează EFE, citată de Agerpres.

Vicepreședintele și ministrul de externe al Pakistanului, Ishaq Dar, a confirmat acordul care va permite tranzitarea a două nave pe zi pe această rută maritimă strategică, unde comerțul global a fost restricționat de la începutul războiului în Iran, la sfârșitul lunii februarie.

„Acesta este un gest binevenit și constructiv din partea Iranului și merită recunoaștere. Este un vestitor al păcii și va ajuta la instaurarea stabilității în regiune”, a declarat ministrul de externe pakistanez într-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

El a prezentat această permisiune drept „un pas semnificativ către pace care va consolida eforturile noastre colective în această direcție”,

Ministrul pakistanez de externe a insistat că „dialogul, diplomația și acest tip de măsuri de consolidare a încrederii sunt singura cale de urmat”.

Ridicarea parțială a blocadei maritime împotriva Pakistanului vine la doar câteva ore după ce prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a avut o lungă conversație telefonică cu președintele iranian Masud Pezeshkian.

În timpul convorbirii de sâmbătă, Teheranul a insistat asupra necesității de a „construi încredere” ca o condiție prealabilă pentru avansarea discuțiilor privind propunerea de pace mediată de Statele Unite și canalizată prin Islamabad.

Capitala pakistaneză îi găzduiește duminică pe miniștrii de externe ai Arabiei Saudite, Turciei și Egiptului pentru două zile de consultări pentru a coordona o posibilă soluție la criză care să împiedice escaladarea conflictului din Golf.