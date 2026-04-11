Iranul nu știe exact unde a amplasat minele în strâmtoarea Ormuz. Trump anunță că a început procesul de deminare

Iranul nu a reuşit să deschidă Strâmtoarea Ormuz pentru un trafic maritim mai intens deoarece nu poate localiza toate minele pe care le-a amplasat în strâmtoare şi nu are capacitatea de a le îndepărta, au declarat oficiali americani pentru The New York Times (NYT), preluată de News.ro.

Această situaţie este unul dintre motivele pentru care Iranul nu a reuşit să se conformeze rapid avertismentelor administraţiei Trump de a permite un trafic mai intens prin strâmtoare. De asemenea, este un factor care ar putea complica negocierile dintre SUA și Iran, care urmează să aibă loc cu medierea Pakistanului.

Iranul a folosit ambarcaţiuni mici pentru a mina strâmtoarea luna trecută, la scurt timp după ce Statele Unite şi Israelul au început războiul împotriva ţării. Minele, plus ameninţarea atacurilor cu drone şi rachete iraniene, au redus la un nivel minim numărul de petroliere şi alte nave care trec prin strâmtoare.

Iranul a minat la întâmplare

Iranul a lăsat deschisă o cale îngustă prin strâmtoare, permiţând doar trecerea navelor care plătesc o taxă. Garda Revoluţiei Islamice a Iranului a emis avertismente că navele ar putea intra în coliziune cu minele marine, iar agenţiile de ştiri semi-oficiale au publicat hărţi ce indică rutele sigure.

Aceste rute sunt limitate în mare parte deoarece Iranul a minat strâmtoarea la întâmplare, au declarat oficialii americani. Nu este clar dacă Iranul a înregistrat locaţia fiecărei mine. Şi chiar şi atunci când locaţia a fost înregistrată, unele mine au fost plasate într-un mod care le-a permis să plutească sau să se deplaseze, potrivit oficialilor.

La fel ca în cazul minelor terestre, îndepărtarea minelor nautice este mult mai dificilă decât amplasarea lor. Armata SUA nu dispune de capacităţi solide de îndepărtare a minelor, bazându-se pe nave de luptă litorale echipate cu capacităţi de dragare a minelor. Nici Iranul nu are capacitatea de a îndepărta rapid minele, nici măcar pe cele pe care le-a amplasat.

Într-o postare pe reţelele sociale de marţi, în care discuta despre o pauză în războiul americano-israelian cu Iranul, preşedintele Trump a spus că un armistiţiu de două săptămâni depinde de „deschiderea completă, imediată și sigură” a Strâmtorii Ormuz.

Teheranul invocă „limitări tehnice”

Miercuri, Abbas Araghchi, ministrul iranian de externe, a declarat că strâmtoarea va fi deschisă traficului „ţinând seama în mod corespunzător de limitările tehnice”. Oficialii americani au afirmat că remarca lui Araghchi privind limitările tehnice se referea, de fapt, la incapacitatea Iranului de a găsi sau de a îndepărta rapid minele.

Armata SUA a încercat să distrugă marina iraniană, scufundând nave şi ţintind bazele navale. Dar Iranul are sute de ambarcaţiuni mici pe care le poate folosi pentru a hărţui navele sau a amplasa mine. Distrugerea tuturor acestor ambarcaţiuni mici s-a dovedit imposibilă.

Pe 2 martie, un înalt oficial al Gărzii Revoluţiei a anunţat că strâmtoarea a fost închisă şi a afirmat că Iranul va „incendia” navele dacă acestea vor intra în strâmtoare, potrivit presei de stat. În zilele care au urmat acestei ameninţări, Iranul a început să mineze strâmtoarea, chiar în timp ce Statele Unite intensificau atacurile asupra forţelor navale iraniene. La acea vreme, oficialii americani au declarat că Iranul nu amplasa minele rapid sau eficient.

Deoarece a fost dificil să se urmărească ambarcaţiunile mici care amplasau minele, Statele Unite nu ştiu cu exactitate câte mine a amplasat Iranul în strâmtoare sau unde se află acestea.

Trump își acuză din nou aliații

Sâmbătă, chiar în timp ce negocierile începuseră la Islamabad, preşedintele Trump a postat pe Truth Social că Statele Unite au început operaţiunile de deminare în strâmtoarea Ormuz „ca un gest de bunăvoinţă faţă de ţările din întreaga lume”.

Preşedintele american a declarat că navele iraniene de minare „se află, de asemenea, pe fundul mării”.

Afirmând că toate capacităţile aeriene şi navale ale armatei iraniene s-au diminuat, iar rachetele şi dronele sale „au fost în mare parte distruse”, Trump a adăugat: „Singurul lucru pe care îl mai au este ameninţarea că o navă ar putea „se lovească” de una dintre minele lor marine, care, apropo, toate cele 28 de nave de amplasare a minelor se află, de asemenea, pe fundul mării. Începem acum procesul de curăţare a Strâmtorii Ormuz ca o favoare adus ţărilor din întreaga lume, inclusiv Chinei, Japoniei, Coreei de Sud, Franţei, Germaniei şi multor altora. Incredibil, ei nu au curajul sau voinţa de a face această muncă singuri”.