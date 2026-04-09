Câte nave va lăsa Iranul să treacă zilnic prin Strâmtoarea Ormuz. Două rute, anunțate de Marina Gărzilor Revoluționare

Petrolierul Suezmax „Shenlong”, sub pavilionul Liberiei, în Portul Mumbai din India, pe 12 martie 2026, după ce a traversat Strâmtoarea Ormuz. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Iranul nu va permite trecerea prin Strâmtoarea Ormuz a mai mult de 15 nave pe zi, în conformitate cu acordul de armistițiu încheiat cu Statele Unite, a declarat joi o sursă iraniană de rang înalt, care a dorit să rămână anonimă, citată de agenția de știri de stat rusă TASS.

Strâmtoarea strategică, o fâșie de apă cu o lățime de doar 34 de kilometri (21 de mile) între Iran și Oman, asigură trecerea din Golful Persic către Oceanul Indian și este ruta principală pentru aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol, gaze naturale lichefiate (GNL) și alte bunuri vitale, inclusiv îngrășăminte, notează Reuters.

Strâmtoarea a fost în mare parte închisă de Iran de când a început conflictul din Orientul Mijlociu, la sfârșitul lunii februarie, ceea ce a dus la o creștere bruscă a prețurilor mondiale la petrol.

Peste 200 de nave au rămas blocate în Golful Persic în urma închiderii Strâmtorii Ormuz, pe care Iranul a acceptat să o deblocheze prin armistițiul convenit în noaptea de marți spre miercuri cu SUA pentru o perioadă de două săptămâni, timp în care vor căuta o ieșire negociată din război.

Totuși, Teheranul a amenințat miercuri cu retragerea din înțelegerea privind armistițiul și cu blocarea din nou a strâmtorii dacă Israelul continuă bombardamentele în Liban.

Iranul a anunțat două rute maritime alternative

Mai devreme în cursul zilei de joi, Marina Gărzilor Revoluționare Iraniene a anunțat că navele care trec prin Strâmtoarea Ormuz trebuie să utilizeze două rute alternative, apropiate de coastele iraniene, invocând posibilitatea existenței unor „mine” pe ruta obișnuită în largul mării, au relatat AFP și Agerpres.

„Pentru a fi protejate de posibile coliziuni cu mine, în coordonare cu Marina Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (…), până la noi ordine, (navele) vor trebui să folosească rute alternative pentru traficul în Strâmtoarea Ormuz”, a indicat presa iraniană, citând un comunicat militar însoțit de o hartă maritimă care arată itinerariile la sud și la nord de insula Larak.

Pentru a intra în Golf dinspre Marea Arabiei, navele trebuie să treacă printre coasta iraniană și Larak, zonă supranumită „taxa de tranzit a Teheranului” de către publicația maritimă de referință Lloyd’s List. Ruta de ieșire din Golf trece la sud de această insulă, evitând ruta obișnuită mai aproape de coasta Omanului.

Traversările recente par să fi folosit această rută alternativă prin apele teritoriale iraniene.

Între 1 martie și 7 aprilie, au fost înregistrate 307 tranzitări de nave care transportau materii prime, conform datelor Kpler, proprietarul site-ului MarineTraffic, ceea ce reprezintă o scădere de aproximativ 95% față de perioada de pace.