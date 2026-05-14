Surpriza din Strâmtoarea Ormuz: Ce s-a întâmplat cu navele chineze, imediat după întâlnirea Xi-Trump

Un petrolier descarcă țiței importat la terminalul din portul Qingdao, provincia Shandong, China, pe 4 ianuarie 2026. FOTO: CFOTO / imago stock & people / Profimedia

Iranul a început să permită unor nave chineze să tranziteze Strâmtoarea Ormuz, în urma unui acord privind protocoalele iraniene de gestionare a acestei căi navigabile, a anunțat joi agenția de presă semioficială Fars, citând o sursă bine informată.

Relatarea agenției Fars vine în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, aflat într-o vizită de stat în China, a convenit cu liderul chinez Xi Jinping că Strâmtoarea Ormuz trebuie să fie deschisă pentru libera circulație a materiilor energetice, notează Reuters.

Sursa a declarat pentru Fars News că această măsură a urmat solicitărilor ministrului de Externe al Chinei și ale ambasadorului acesteia în Iran, Teheranul fiind de acord să faciliteze trecerea unui număr de nave chineze, în conformitate cu parteneriatul strategic dintre cele două țări.

După începerea atacurilor americane și israeliene din 28 februarie asupra Iranului, Teheranul a restricționat sever tranzitul în Strâmtoarea Ormuz.

Blocada americană asupra porturilor iraniene, care a început la câteva zile după acordul de armistițiu încheiat la începutul lunii aprilie, a prelungit criza din această cale navigabilă strategică, prin care trecea, înainte de izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, o cincime din petrolul și gazul natural la nivel mondial.

Nu a fost clar imediat cât de mult a modificat această măsură situația de pe teren, având în vedere că Iranul indicase deja în timpul războiului că navele neutre, în special cele care au legături cu China, puteau tranzita strâmtoarea atâta timp cât se coordonau cu forțele armate iraniene, menționează Reuters.

Conform datelor de urmărire a navelor, un superpetrolier chinez care transporta 2 milioane de barili de țiței irakian a traversat miercuri Strâmtoarea Ormuz, după ce a rămas blocat în Golful Persic timp de peste două luni din cauza conflictului dintre SUA și Iran.