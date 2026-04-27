Iranul propune Indoneziei să taxeze navele care trec prin Strâmtoarea Malacca

Planurile Iranului de a impune taxe navelor de marfă care utilizează Strâmtoarea Ormuz, a doua cea mai aglomerată rută maritimă din lume, au stârnit îngrijorări că s-ar putea replica în alte regiuni ale lumii.

Ministrul de finanțe al Indoneziei a lansat la finalul săptămânii trecute ideea impunerii de taxe pentru navele de marfă care utilizează Strâmtoarea Malacca, una dintre cele mai importante strâmtori din economia globală, scrie Naftemporiki.

„Navele trec prin Strâmtoarea Malacca fără nicio taxă. Nu sunt sigur dacă este corect sau greșit”, a declarat ministrul de finanțe al Indoneziei, Purbaya Yudhi Sadewa, vorbind la un simpozion din Jakarta.

Strâmtoarea Malacca este considerată o cale navigabilă mai importantă decât Strâmtoarea Ormuz, transportând peste o cincime din comerțul maritim mondial. Spre vest, exporturile de mărfuri ale Asiei către Marea Britanie și Europa trec prin acest punct, în timp ce spre est, trec trei sferturi din importurile de țiței ale Chinei.

Se învecinează cu Indonezia, Thailanda, Malaezia și Singapore și are o lungime de 900 de kilometri, dar în cel mai îngust punct al său strâmtoarea are o lățime de doar 2,7 kilometri, ceea ce ar putea face fezabil impunerea unui sistem de taxe.

Cichen Shen, expert în transporturi maritime la Lloyd’s List din Singapore, a declarat că comentariile ministrului indonezian de finanțe sunt „îngrijorătoare”.

„Există îngrijorarea că suntem în pragul unei schimbări în ceea ce privește potențialul transportului maritim de a deveni o pârghie geopolitică și un atu de securitate, iar principiul fundamental al libertății de navigație poate fi subminat”, a spus el, adăugând că au existat rapoarte despre „discuții serioase la nivel înalt” în cadrul conducerii rebelilor houthi din Yemen, susținuți de Iran, cu privire la raidurile asupra navelor care trec prin strâmtoarea Bab el-Medab, la capătul sudic al Mării Roșii.

Impunerea de taxe pentru navele care utilizează apele internaționale încalcă Convenția Națiunilor Unite privind dreptul mării.

Totuși, Mario Nafval, antreprenor în tehnologie și analist politic, consideră că demersul de a impune taxe e riscant.

„Iranul a demonstrat că o singură țară, cu rachete și ambarcațiuni mici, poate ține ostatic transportul maritim global”, a argumentat el.

Între timp, președintele american Donald Trump a susținut, de asemenea, că SUA ar putea impune taxe navelor care doresc să utilizeze Strâmtoarea Ormuz.

La rândul său, Ben Blunt, de la grupul de experți Chatham House, a declarat: „Respingerea de către SUA a normelor internaționale va determina probabil mai multe guverne să ia în considerare modul în care pot remodela sau modifica normele și principiile existente în avantajul lor.”

„Intrăm într-o eră unilaterală, tranzacțională și haotică”, a estimat el.