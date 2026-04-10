Iranul pune condiții suplimentare SUA, cu o zi înaintea începerii negocierilor din Pakistan

Președintele Parlamentului iranian a cerut vineri un armistițiu în Liban și deblocarea activelor Iranului din străinătate înainte de orice negociere de pace cu Statele Unite, informează AFP.

„Două dintre măsurile asupra cărora părțile s-au pus de acord trebuie încă aplicate: o încetare a focului în Liban și deblocarea activelor Iranului, înainte de începerea negocierilor. Aceste două chestiuni trebuie rezolvate înainte să înceapă negocierile”, a scris Mohammad Bagher Ghalibaf, într-o postare pe X.

Condiții prealabile negocierilor

Deblocarea activelor iraniene înghețate în urma sancțiunilor nu a mai fost până acum evocată public de către Teheran drept condiție prealabile a discuțiilor de pace, chiar dacă ridicarea sancțiunilor economice figurează pe lista cu 10 solicitări a Iranului.

Din partea iraniană, incertitudenea planează asupra plecării unei delegații către Islamabad, care ar putea fi condusă de către influentul președinte al Parlamentului.

Premierul pakistanez Shahbaz Sharif, a cărui țară s-a impus ca mediator în conflict, a anunțat în noaptea de marți spre miercuri că Iran și Statele Unite „precum și aliații lor au acceptat în încetarea imediată a focului pe toate fronturile, inclusiv în Liban”.

Însă Israel și Statele Unite au dezmințit că acordul s-ar referi și la Libanul bombarat de către armata israeliană, aflată în ofensivă împotriva miliției șiite pro-iraniene Hezbollah.

Avertismentul lui JD Vance

Vicepreşedintele american JD Vance s-a îmbarcat vineri la bordul avionului Air Force Two, îndreptându-se spre Islamabad, Pakistan, unde va conduce discuţii de mare importanţă cu partea iraniană pentru încheierea războiului.

„Aşteptăm cu nerăbdare negocierile. Cred că vor fi pozitive”, a declarat Vance reporterilor pe pistă, înainte de plecare, potrivit News.ro, care citează CNN.

„Aşa cum a spus preşedintele Statelor Unite, dacă iranienii sunt dispuşi să negocieze cu bună-credinţă, suntem cu siguranţă dispuşi să le întindem o mână de ajutor. Dacă vor încerca să se joace cu noi, vor descoperi că echipa de negociatori nu este atât de receptivă”, a avertizat el.

Vance a spus că Trump a dat echipei de negociatori, din care fac parte şi trimisul special Steve Witkoff şi Jared Kushner, „linii directoare clare” privind negocierile, fără a oferi detalii suplimentare.

Acordul pentru o armistițiu de două săptămâni, mediat de Pakistan, a venit cu doar câteva ore înainte de termenul limită despre care Trump a spus că va declanșa atacuri americane asupra centralelor electrice și podurilor din Iran și distrugerea „unei întregi civilizații”.