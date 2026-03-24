Iranul respinge oferta Pakistanului de mediere a unor negocieri de pace: „O nouă încercare de înșelătorie a SUA”

Ambasada Iranului în Pakistan a calificat marţi oferta de negocieri a Statelor Unite drept „o înşelătorie” şi a refuzat orice dialog cu Washingtonul, o poziţie care răceşte tentativa de mediere prezentată de Islamabad pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu, relatează EFE, preluată de Agerpres.

„Iranul consideră cererea de negocieri a SUA drept o nouă încercare de înşelătorie pentru a se repoziţiona, a găsi lacune şi a căuta conexiuni pentru a intensifica din nou atacurile”, a afirmat ambasada iraniană din capitala pakistaneză pe reţeaua socială X, la doar câteva ore după ce Pakistanul a confirmat oferta sa ca mediator între Iran, SUA şi Israel.

Misiunea diplomatică iraniană a afirmat că „încrederea este nulă după două runde de atacuri în timpul discuţiilor” şi că, „prin intimidare şi retorică totalitară, nu există nicio posibilitate”.

Pakistanul, dispus să găzduiască negocierile de pace

Aceste declaraţii vin după ce Pakistanul a confirmat că conduce o iniţiativă de mediere împreună cu Turcia şi Egipt pentru a pune capăt războiului care a declanşat sau a agravat alte conflicte din regiune.

În acest sens, prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a declarat pe X că, „cu aprobarea Statelor Unite şi a Iranului, Pakistanul se arată dispus şi onorat să fie gazdă pentru a facilita conversaţii semnificative şi concludente care să permită o soluţie cuprinzătoare a conflictului în curs”.

În declaraţii anterioare pentru EFE, surse guvernamentale au afirmat că Islamabadul s-a oferit ca gazdă pentru negocieri de pace bazându-se pe legăturile conducerii sale militare cu Teheranul şi pe relaţia pe care o menţine cu preşedintele american Donald Trump.

Războiul din Orientul Mijlociu intră în a patra săptămână de la declanşarea sa, pe 28 februarie, prin atacurile coordonate ale Statelor Unite şi Israelului asupra teritoriului iranian.

Ca răspuns, Iranul a lansat valuri de rachete şi drone împotriva Israelului şi a unor obiective strategice din Golful Persic, menţinând blocată Strâmtoarea Ormuz prin care trece o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol.