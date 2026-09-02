Iranul ripostează după ce americanii au ucis patru persoane aflate la o nuntă, relatează presa de stat iraniană

Forțele americane au reluat marți atacurile împotriva Iranului, a anunțat Comandamentul Central al SUA (Centcom), potrivit BBC

Centcom a declarat că atacurile americane au urmat „tentativelor recente de atac” ale Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) împotriva navelor comerciale din Strâmtoarea Hormuz.

Semiluna Roșie Iraniană a declarat că patru persoane, inclusiv un copil mic, au fost ucise în atacurile americane și peste 50 au fost rănite, după ce șrapnelurile au lovit o casă în Sirik, în sudul Iranului, unde avea loc o nuntă.

Ca răspuns, Iranul a lansat atacuri asupra bazelor militare americane din Irak și Iordania, potrivit presei locale de stat și Forțelor Armate Iordaniene. Atacuri au fost raportate și în Kuweit și Bahrain.

IRGC a declarat că SUA vor „regreta” atacurile. Până miercuri dimineața, a lansat un atac cu rachete balistice asupra unei baze a pușcașilor marini americani din Aqaba, Iordania, ca represalii pentru atacul de la Sirik, potrivit agenției de știri semi-oficiale iraniene Tasnim.

Forțele armate iordaniene au declarat că au interceptat 13 rachete balistice, dintre care 10 au fost distruse, în timp ce trei au căzut în zone îndepărtate. Nu au existat decese sau răniți în urma atacului Iranului.

Armata kuweitiană a declarat că apărarea sa aeriană răspunde atacurilor cu rachete iraniene miercuri dimineață.