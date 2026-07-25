Iranul spune că a obținut peste 18 miliarde de dolari din vânzările de petrol în ciuda războiului și a sancțiunilor

Ministrul iranian al Petrolului, Mohsen Paknejad, a declarat că Iranul a vândut petrol în valoare de 11,5 miliarde de dolari în timpul războiului și de încă 6,5 miliarde de dolari în perioada armistițiului, notează Reuters.

Perioada armistițiului a permis reducerea riscurilor pentru traficul petrolier a favorizat creșterea exporturilor și a permis valorificarea unei părți din stocurile de aproximativ 100 de milioane de barili de țiței și condensat de gaze.

Potrivit lui Paknejad, aceste vânzări au generat peste 60% din veniturile din petrol estimate în bugetul anual al Iranului.

Anunțul vine la două săptămâni de la reluarea războiului dintre SUA și Iran, după ce Trump, în urma unor atacuri asupra unor nave în Strâmtoarea Ormuz atribuite Iranului, a anunțat că nu mai consideră valabil memorandumul semnat cu Iranul în iunie.

Acel memorandum a permis redeschiderea Strâmtorii Ormuz și relaxarea sancțiunilor împotriva Teheranului, înțelegere ce ar fi trebuit urmată de negocieri suplimentare timp de 60 de zile care să conducă la un acord final pentru soluționarea chestiunilor cele mai conflictuale, în special dosarul nuclear iranian și sancțiunile impuse Iranului.

Trump s-a întâlnit vineri la Casa Albă cu principalii săi consilieri și a amenințat cu un „atac masiv” împotriva Iranului, deși a adăugat că discuțiile cu Teheranul continuă în vederea unui acord diplomatic.

Ca răspuns după reluarea bombardamentelor americane, Iranul a lansat rachete și drone asupra bazelor americane din mai multe țări din regiune, inclusiv Bahrein, Kuweit și Iordania.

Aceste atacuri au provocat moartea a patru militari americani, aducând la 18 numărul victimelor în rândul trupelor SUA de la începutul conflictului. La rândul său, Iranul, a raportat aproximativ 55 de morți în urma noilor bombardamente americane.