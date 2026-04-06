Iranul spune că se pregătește să-și impună condițiile pentru trecerea prin Strâmtoarea Ormuz

Gardienii Revoluției, principala forță a regimului din Iran, au afirmat că se pregătesc să impună condiții de navigație în strâmtoarea Ormuz, transmite France Presse.

Această arteră strategică pentru piața mondială a hidrocarburilor este blocată aproape în totalitate de Iran, ca reacție la atacurile americano-israeliene împotriva teritoriului său, începând cu 28 februarie.

„Forțele navale ale Gărzii Revoluției finalizează pregătirile operaționale pentru planul anunțat de autoritățile iraniene privind noua ordine în Golful Persic”, se arată într-un mesaj publicat pe X, fără a da mai multe detalii.

Forțele navale ale Gărzii au subliniat că aceste condiții s-ar aplica „în special Statelor Unite și Israelului”.

Acest anunț vine în urma amenințărilor președintelui american Donald Trump, potrivit cărora Statele Unite vor lovi centralele electrice și podurile din Iran, dacă strâmtoarea nu va fi redeschisă.

Au însă loc și negocieri, iar Iranul și Statele Unite au primit un plan de încetare a ostilităților care ar putea intra în vigoare luni și ar putea duce la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, a declarat luni pentru Reuters o sursă la curent cu propunerile.

Permițând doar un trafic limitat în strâmtoare începând cu 28 februarie, Iranul a perturbat grav tranzitul a unei cincimi din producția mondială de petrol și gaze naturale, care trece de obicei prin Ormuz.

Sultanatul Oman, o parte din teritoriul care se învecinează cu strâmtoarea, a afirmat duminică că a purtat discuții cu Iranul cu privire la redeschiderea acesteia.

În ultimele săptămâni, parlamentarii iranieni au propus impunerea de redevențe de trecere și alte taxe navelor care trec prin această cale navigabilă.