Iranul spune că Trump este „ridicol”, după ce a publicat imagini AI cu distrugerea insulei Kharg

Teheranul a comentat luni declarația președintelui SUA, Donald Trump, care sugerase că a distrus un nod vital al exporturilor de țiței al Iranului, după ce cele două tabere au reluat ostilitățile.

Operațiunile petroliere de pe insula Kharg nu s-au întrerupt, a declarat Hamid Bovard, director general al companiei petroliere naționale a Iranului, conform agenției de presă Nournews preluate de Reuters și Agerpres.

Trump sugerase anterior pe Truth Social că instalațiile de pe insulă au fost distruse.

„Mesajele lui Trump sunt ridicole, iar condițiile din Kharg sunt calme și corespunzătoare”, a spus Bovard pentru Nournews.

Activitatea nu s-a oprit „niciun moment” pe insula Kharg, susține oficialul iranian

Insula Kharg, de unde sunt expediate 90% din exporturile iraniene de petrol, a fost bombardată de mai multe ori în trecut de Statele Unite și Israel, dar lucrătorii de acolo nu și-au întrerupt activitatea „niciun moment”, a adăugat directorul.

El a mai precizat că mai mulți contractori reconstruiesc și modernizează rezervoarele de petrol și docurile.

Mesajul de duminică publicat de Trump pe rețeaua sa de socializare fusese categoric: „Insula Kharg este făcută țăndări!!! Președintele DJT”.

Un videoclip care însoțea mesajul arăta explozii spectaculoase, însă cel mai probabil generate cu ajutorul inteligenței artificiale, după cum a indicat un software de detectare a manipulărilor imaginilor, utilizat de Reuters pentru confirmare.

Primele atacuri din ultima lună

Reuters menționează că atacuri majore asupra insulei Kharg ar perturba într-adevăr grav comerțul petrolier și ar pune o presiune uriașă asupra economiei iraniene.

Statele Unite au lansat duminică atacuri asupra insulei iraniene Larak, primele din ultima lună, declanșând o ripostă a Teheranului împotriva unor ținte americane din Iordania, au relatat Reuters și AFP.

Reluarea ostilităților dintre cele tabere arată că SUA nu mai au răbdare cu abordarea mai lentă a sancțiunilor, potrivit analiștilor consultați de CNBC.

Șeful Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarant duminică pentru Reuters că este probabil ca noi sancțiuni secundare să fie anunțate săptămânal, în efortul de a exercita presiune asupra Iranului.