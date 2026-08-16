Iranul spune că urmărește „înfrângerea completă” a SUA

Forţele armate iraniene au transmis duminică că nu vor ceda în faţa Statelor Unite până când nu vor obţine „înfrângerea lor completă”, cu 24 de ore înainte de expirarea termenului limită de 60 de zile stabilit în memorandumul de înţelegere semnat între Teheran şi Washington în iunie pentru negocierea unui acord final de pace.

„Până la înfrângerea completă a duşmanilor americano-sionişti din regiune, la restabilirea drepturilor eroicei naţiuni iraniene şi la capitularea inamicului, nu vom ceda în faţa Statelor Unite”, a transmis Statul Major al Armatei Iraniene într-un comunicat emis cu ocazia aniversării întoarcerii prizonierilor din războiul Iran-Irak (1980-1988), potrivit agenţiei de ştiri Tasnim, citează EFE și Agerpres.

Organismul militar a afirmat că îşi va menţine poziţia în apărarea „cererilor legitime” şi a „restaurării drepturilor” poporului iranian şi a liderului său suprem, Mojtaba Khamenei, fără a specifica care sunt aceste cereri.

Statul Major General a susţinut că forţele iraniene care se confruntă cu „cea mai bine echipată armată din lume”, referindu-se la Statele Unite, au reuşit să-i îngenuncheze pe liderii acesteia.

Iranul şi SUA au semnat un memorandum de înţelegere la 17 iunie, care stipula încetarea imediată a operaţiunilor militare dintre cele două părţi şi stabilea un termen limită de 60 de zile pentru negocierea unui acord de pace final.

Cu toate acestea, ostilităţile dintre Iran şi SUA au fost reluate pe 7 iulie, după ce Washingtonul a acuzat Teheranul că a atacat nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz, urmate de noi atacuri aeriene americane împotriva sudului Iranului.

De atunci, ambele părţi s-au acuzat reciproc de încălcarea memorandumului.