Iranul suspendă negocierile de pace cu SUA. Mesaje amenințătoare de la Teheran

Echipa de negociere a Iranului a încetat să mai facă schimb de mesaje cu Statele Unite prin intermediul negociatorilor din cauza atacurilor israeliene în Liban, informează agenția de presă de stat a Iranului, Tasnim, citată de Reuters.

Tasnim anunță că Iranul nu va relua negocierile până când nu sunt îndeplinite condițiile cerute privind încetarea focului în Liban și în Fâșia Gaza.

O altă strâmtoare vizată de Iran

Mai mult, Teheranul a discutat cu aliații săi din regiune despre posibilitatea blocării complete a strâmtorii Ormuz, precum și despre deschiderea unui nou front al ostilităților, în strâmtoarea Bab el-Mandeb, care leagă Marea Roșie de Oceanul Indian.

Agenția precizează că subiectul a fost analizat de către Iran împreună cu Frontul Rezistenței, care include aliații săi șiiți din Yemen, Liban și Irak.

Blocarea strâmtorii Bab el-Mandeb, cale navigabilă esențială pentru traficul din canalul Suez, ar putea fi realizată de milițiile Houthi, aliații Iranului din Yemen.

„Încălcarea încetării focului pe un front este o încălcare pe toate fronturile. SUA și Israel sunt responsabile pentru consecințele oricărei încălcări”, a afirmat ministrul iranian de Externe Abbas Araqchi, într-o postare pe X.

„Încetarea imediată a operațiunilor armate în Gaza și Liban de către regimul sionist agresiv și brutal și necesitatea retragerii complete din zonele ocupate din Liban au fost subliniate de către oficialii iranieni și de negociatori și nu vor mai exista negocieri până când condițiile Iranului și ale rezistenței sunt îndeplinite”, a mai anunțat Tasnim.

Netanyahu ordonă noi atacuri în Liban

Decizia Iranului vine la câteva ore după ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat atacarea unor poziții ale Hezbollah din suburbiile sudice ale capitalei Libanului, Beirut, informează BBC.

Netanyahu a spus „obiective teroriste” ale Hezbollah din Dahieh vor fi atacate ca răspuns la atacurile asupra civililor israelieni și pentru alte încălcări ale armistițiului încheiat la sfârșitul lunii aprilie.

Un oficial libanez de rang înalt a declarat pentru BBC că guvernul de la Beirut speră că medirea Statelor Unite va pune presiune pe Israel să înceteze încălcările încetării focului și să fie evitate astfel noi victime civile ale conflictului.

Înainte de anunțul Teheranului, președintele american Donald Trump a afirmat, în ziua precedentă, că Iranul s-a angajat să nu se doteze cu arme nucleare, unul dintre punctele de fricțiune în negocierile dintre Washington și Teheran pentru a pune capăt războiului dintre cele două țări, scrie duminică AFP.