Iranul vine cu noi precizări despre starea lui Mojtaba Khamenei, în ziua care a răspuns termenilor americani. „Un truc al inamicului”

Consilierul liderului suprem iranian Mojtaba Khamenei susține că acesta este „pe deplin bine” și „supraveghează negocierile” cu Statele Unite, chiar dacă nu a fost văzut în spațiul public de când a preluat poziția, în 8 martie, notează CNN, CBS News și Reuters.

Mohsen Qomi, cleric iranian de rang înalt, a confirmat că Mojtaba Khamenei a fost rănit în atacurile aeriene în care a fost ucis tatăl său, ayatollahul Ali Khamenei, la începutul războiului, dar susține că acesta ieșise în curte cu doar câteva minute înainte de bombardament.

Comunicarea publică a noului lider suprem iranian s-a rezumat la câteva mesaje pe care i le-a atribuit presa iraniană, fără apariții video sau înregistrări audio. Situația a alimentat speculațiile cu privire la amploarea rănilor suferite de acesta.

„Este un truc al inamicului. Vor să spună: de ce nu apare? De ce nu trimite mesaje vocale sau mesaje de condoleanțe?”, a declarat Qomi, citat de agenția de presă Fars.

Clericul, care ocupă o funcție de adjunct pe zona de afaceri internaționale în cancelaria liderului, susține că Mojtaba Khamenei este „pe deplin bine și gestionează afacerile”, și „supraveghează negocierile și câmpul de luptă.

Khamanei, a adăugat Qomi, a dat instrucțiuni echipei de negociere cu privire la „ce să facă în diferite situații”.

O nouă propunere transmisă SUA

Oficiali pakistanezi au declarat, vineri, pentru CBS News, că oficialilor americani le-a fost transmis un răspuns iranian revizuit la cei mai recenți termeni ai Washingtonului pentru încheierea războiului.

„Republica Islamică Iran a transmis textul ultimei sale propuneri de negociere, joi seara, Pakistanului, în calitate de mediator în discuțiile cu Statele Unite”, potrivit agenției iraniene de presă IRNA.

Mediatorii au confirmat informațiile din presa iraniană potrivit cărora Teheranul a propus organizarea unei a doua runde de discuții directe. Oficialii pakistanezi și-au exprimat optimismul cu privire la perspectivele unui acord înainte ca partea iraniană să trimită Washingtonului o nouă ofertă.

Președintele american Donald Trump declarase miercuri că negocierile se desfășoară „telefonic” și că răspunsul său la orice propunere din partea Teheranul va depinde de cât de departe va merge partea iraniană în limitarea programului său nuclear.

Propunerea precedentă a Iranului, respinsă de Trump, prevedea deschiderea Strâmtorii Ormuz mai întâi și abordarea problemelor nucleare ulterior. Teheranul dorea ridicarea blocadei navale americane înainte de a face orice concesie legată de uraniul îmbogățit.