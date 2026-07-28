Iranul vine cu o contraofertă pentru Strâmtoarea Ormuz. Planul care îi conferă un control și mai mare asupra rutelor de tranzit
Iranul a propus Omanului un acord temporar pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, conform căruia un sens al traficului ar trece prin apele teritoriale iraniene, iar o parte din ruta opusă s-ar afla, de asemenea, în apele teritoriale iraniene, a declarat marți vice-ministrul de Externe iranian Kazem Gharibabadi, la televiziunea de stat, potrivit Reuters.
Gharibabadi a afirmat că Teheranul a respins o propunere a Omanului privind împărțirea egală a rutelor de tranzit între cele două țări, susținând că un astfel de plan nu răspunde îngrijorărilor de securitate ale Teheranului până la realizarea stabilității regionale pe termen lung.
El a spus că Strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă dacă Muscatul (capitala Omanului) va respinge propunerea Iranului, adăugând că Teheranul nu a recunoscut niciodată ruta sudică de-a lungul coastei Omanului.
Gharibabadi a mai spus că Teheranul a clarificat pentru Muscat faptul că nu mai recunoaște Schema de Separare a Traficului (TSS), argumentând că această rută, situată aproximativ în mijlocul căii navigabile, se află în mare parte în apele teritoriale ale Omanului și contravine necesității Iranului de a monitoriza navele aflate în tranzit, după ce a fost atacat de SUA și Israel la sfârșitul lunii februarie.
TSS, adoptată de Organizația Maritimă Internațională, este în prezent inutilizabilă din cauza riscului de mine și a fost înlocuită cu ruta nordică a Iranului și ruta sudică a Omanului.
„Este o măsură de securitate națională, nu o formă de intimidare, deoarece, atunci când TSS a funcționat timp de 60 de ani în apele teritoriale ale Omanului, nu am spus nimic”, a declarat Gharibabadi.
Diplomatul iranian a avertizat, de asemenea, că Teheranul nu va permite niciunei țări terțe, chiar dacă ar fi invitată de Oman, să efectueze operațiuni de deminare în Strâmtoarea Ormuz.
Propunerea Omanului
Omanul a prezentat Iranului o propunere privind un mecanism regional comun de gestionare a Strâmtorii Ormuz, bazat pe taxe voluntare, a declarat, mai devreme în cursul zilei de marți, pentru Reuters o sursă din Golf.
Conform propunerii Omanului, care beneficiază și de sprijinul altor țări din regiune, Iranul nu ar exercita controlul exclusiv asupra acestei căi navigabile vitale, a adăugat sursa.
Propunerea era inspirată din modelul Strâmtorii Malacca, unde navele care trec pe acolo contribuie în mod voluntar la finanțarea navigației, a protecției mediului și a operațiunilor de căutare și salvare.
Malacca este o rută maritimă internațională cu drept de trecere protejat de Convenția ONU privind Legile Maritime (UNCLOS). Strâmtoarea Malacca este considerată o cale navigabilă mai importantă decât Strâmtoarea Ormuz, transportând peste o cincime din comerțul maritim mondial.