Irineu Darău e ministru sau influencer?

Într-o singură zi, ministrul Ministrul USR interimar al Economiei și Digitalizării, Irineu Darău, a reușit să fie de trei ori influencer și nicio dată funcționar al statului român.

Prima dată, Darău a intervenit pe Facebook. A doua oară a apărut într-un scandal de proporții la TV. Așa se fac politici publice mai nou.

Guvernarea pe rețelele sociale

Pe contul său de FB, ministrul Darău l-a hiperbolizat prin atac pe Sebastian Ghiță, pe care l-a prezentat ca un stăpân abicuu al domeniului tech din România. Dacă după 10 ani de când a fugit, Ghiță mută din Serbia digitalizarea României precum calul pe o tablă de șah, atunci nu Ghiță e de vină. Statul român e de vină. ”Întăriți-vă statul, domnilor”, vorba unui alt fost celebru patron vechi de televiziune.

Și statul s-a întărit. Nu e un stat ideal, nici pe departe. Dar nici nu suntem în faza în care domenii din economie sunt conduse de cineva din Serbia. Una e ca Ghiță să spargă capete cu măciuca și mult mai greu e să construiască. Bătăușul de business e precum bătăușul din curtea școlii: îi sperie numai pe cei fricoși și șantajabili.

Dar bătăușul nu strânge echipe care să creeze branduri, companii sau produse.

Sebastian Ghiță e un eșec al serviciilor secrete. Un om inteligent a ajuns să nu mai aibă nicio limită, și deseori nicio logică, tocmai pentru că a coabitat cu puterea discreționară. Și s-a crucit de câtă prostie a văzut. Acum Ghiță e în lumea lui, plină de ficțiuni.

Dar se vede că scenarita e transpartinică și se ia. Decât să aibă năluciri din depărtări cu guru ai pieței, mai degrabă s-ar uita ministrul Darău în organigrama de consilieri a Palatului Cotroceni. Acolo există consilieri cu puteri reale, actuale, care sunt pasionați de relațiile cu mari jucători din zona digitală.

După cum ministrul Economiei și Digitalizării poate privi firmele tech acoperite ale serviciilor secrete, așa cum acoperit a fost și Sebastian Ghiță, de a ajuns să achite concediile lui Coldea.

Acel episod a fost unul dintre cele mai rușinoase ale unui șef de serviciu secret din UE. Iar explicația dată de Florian Coldea, că era în misiune, adică îl spiona pe Ghiță la cocktailurile cu reducere de „happy hour”, trece pe sub ștacheta absurdului. Să nu uităm: urmărit de justiție, Ghiță a dispărut dintr-o recepție a SRI.

Guvernarea în studioul TV

Revenind la ministrul Economiei, acesta s-a scuturat repede de gloria luptei pe rețelele sociale cu fantoma lui Ghiță. Spre seară, Darău s-a dus în studioul Antenei 3, a relatat G4Media. Și politicianul USR a furnizat un alt episod de influencer nervos și confuz.

Ministrul a fost întrebat de ziarista Cătălina Porumbel în legătură cu un coleg de partid. Omul din USR a fost avansat într-o poziție publică deși are probleme penale. Ce a făcut Darău? Nu doar că l-a scos erou pe colegul din USR, dar a și invocat o agendă ascunsă a ziaristei. A început să vorbească despre nu-știu-ce-poveste a unei rude de gradul „ț” a realizatoarei TV.

Nu avea nicio legătură cu responsabilitățile publice ale celor aleși și numiți. Scena era suprarealistă. Ministrul părea reîncarnarea la vreme de noapte a purtătorului de cuvânt al MAI, cel care invoca interese ascunse ale jurnaliștilor de la Recorder, când ei relataseră niște fapte. În acest caz, Darău primise o întrebare. Supărat, el a răspuns cu un „document Armaghedon”.

Emisiunea s-a terminat cu scandal. Darău s-a numit pe sine „unul dintre puținii politicieni care pun capul liniștit pe pernă”. Mare deficit de oameni cinstiți, în afară de el, crede politicianul USR, cel care doarme neîntors. Dar noaptea era tânără și n-a pus capul pe pernă. Direct de la TV, Darău s-a rearuncat, proaspăt, în digital.

Guvernarea pe Metavers

Aproape de miezul nopții unei zile senzaționale, ministrul Economiei și Digitalizării s-a așezat la calculator. El a postat pe Facebook un carton roșu, ca atunci când se retrag autobuzele comunale din cursă, ca să joace șoferul ostenit o tablă cu vecinul, sub vița de vie.

Irineu Darău a răzuit războinic, cu litere albe pe carton: „Când Porumbel-Voicu A3 mă amenință cu judecata și fugarul Ghiță RTV iese la atac, dorm și mai liniștit știind că fac ceea ce trebuie. Unde mai e jurnalismul? Dar digitalizarea? STOP hoției și minciunii!”.

Chiar, unde e digitalizarea? Ar fi politicos să ne răspundă ministrul digitalizării, dacă îl găsește cineva când revine din Metavers.