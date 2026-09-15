Irlandezul care și-a cumpărat o casă cu 32.000 de euro în Finlanda: „E un loc magic”

Un irlandez stabilit în nordul Finlandei explică de ce această țară rămâne, în ciuda provocărilor climatice și geopolitice, cea mai fericită din lume.

Călătoria în Finlanda a lui John Gibbons, tâmplar din Wicklow, a început acum mai bine de 20 de ani. După ce a locuit în Rovaniemi, oraș situat în regiunea Laponia, bărbatul s-a mutat la o oră distanță spre sud, în satul Tervola, potrivit Irish Times.

Acolo a achiziționat o locuință cu suma de 32.000 de euro. Casa face parte din categoria locuințelor „rintamamiestalo”, clădiri simple, ieftine și ușor de întreținut, construite după cel de-al Doilea Război Mondial.

„Casele de aici pot fi cumpărate practic pe nimic”, spune Gibbons. Locuința sa are o sobă cu lemne și o fântână în grădină, dar, dacă ar fi „un fel de apocalipsă”, el afirmă că s-ar descurca „de minune pentru o vreme”.

Deși regiunea a devenit o locație strategică pentru NATO, iar granița cu Rusia este închisă din 2023, Finlanda a fost desemnată de nouă ori la rând cea mai fericită țară din lume în Raportul Mondial al Fericirii.

„Unde locuiesc eu nu există criminalitate. Avem o vară adevărată și o iarnă adevărată… este un loc magic, chiar este”, spune Gibbons. El adaugă că în maximum 10 minute poate ajunge la un râu, un lac sau o pădure, fără să fie nimeni în jur.

Iernile din nord aduc răsăritul la ora 11:00 și apusul la ora 13:30 în perioada Crăciunului. Gibbons precizează că acestea „nu sunt pentru cei slabi de inimă”, dar declară: „Îmi place faptul că nu toată lumea poate face față. Este o provocare să-ți placă să trăiești aici și să te descurci bine.”

În plan profesional, irlandezul a renunțat la munca într-o mare firmă de construcții și și-a înființat propria companie de tâmplărie tradițională. El construiește manual cabane din bușteni.

Recent, tâmplarul a proiectat și a construit o saună pentru un client din Irlanda. Acesta compară abordarea acestor spații în cele două țări: „În Finlanda, saunele sunt cel mai bun factor de egalitate. În Irlanda, sunt pentru cei care au ceva bani.”

Gibbons apreciază faptul că în cultura locală sauna funcționează ca un „mare egalizator”:„Președintele Finlandei și un om de la salubritate ar putea sta amândoi acolo, în saună. Nu există un nivel superior, sunt egali.”

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