Islanda l-a convocat pe ambasadorul SUA imediat după o postare a lui Trump: „Complet inadecvată”

Islanda l-a convocat luni pe ambasadorul SUA după ce președintele Donald Trump a publicat pe rețelele sociale o imagine în care națiunea insulară și alte țări erau acoperite de steagul american, a informat postul local de televiziune RUV.

Harta postată de Trump este cu SUA, Canada, Groenlanda, Islanda, Mexic, America Centrală și Caraibe acoperite de steagul american, întreaga suprafață terestră fiind denumită „Statele Unite ale Americii”.

Trump a publicat luni imaginea pe platforma sa „Truth Social” fără nicio explicație.

„Harta” Statelor Unite postată de Trump online. Foto: Donald Trump / Truth Social

Ministrul de externe al Islandei, Thorgerdur Gunnarsdottir, l-a convocat imediat luni pe Billy Long, ambasadorul SUA în Islanda, care și-a preluat oficial funcția abia luna trecută, a relatat RUV.

„S-a exprimat clar poziția conform căreia postarea a fost complet inadecvată”, a declarat ministerul de externe pentru RUV.

Departamentul de Stat al SUA, ambasadele SUA din Copenhaga și Reykjavik, precum și consulatul SUA din Nuuk nu au răspuns imediat la solicitările de declarații.

Afirmațiile lui Trump din ultimii ani, potrivit cărora SUA trebuie să achiziționeze Groenlanda, un teritoriu danez semi-autonom, au stârnit tensiuni între Washington și Copenhaga, ambele membre fondatoare ale NATO, și, la scară mai largă, în întreaga Europă.

Luna trecută, Islanda a votat împotriva reluării negocierilor de aderare la UE într-un referendum în care intențiile lui Trump privind Groenlanda au constituit un context important.

Unii susținători ai demarării negocierilor au invocat îngrijorări cu privire la fiabilitatea relațiilor cu SUA ca motiv pentru a lua în considerare legături mai strânse cu UE, deși analiștii au afirmat că, în ultimă instanță, preocupările economice interne au determinat rezultatul.

Postarea lui Trump a apărut la câteva ore după ce Comisia Europeană a anunțat o investiție de 200 de milioane de euro în Groenlanda, în timpul unei vizite a președintei Comisiei, Ursula von der Leyen.

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen, într-o declarație acordată agenției de știri daneze Ritzau la Nuuk, a afirmat că mesajul guvernului și al poporului groenlandez a fost consecvent.

„Guvernul groenlandez și poporul groenlandez au afirmat în repetate rânduri că nu doresc să devină americani. Sper că nimeni nu are vreo îndoială în privința acestui lucru, nici în Statele Unite, nici în restul lumii”, a spus ea.