Israelienii și americanii și-au împărțit rolurile în atac: Unii i-au țintit pe liderii iranieni, alții, obiectivele militare

În atacul început sâmbătă dimineață contra Iranului Israelul și Statele Unite au fost complementari, a dezvăluit un oficial american pentru televiziunea Fox News.

Astfel, Israelul a vizat oficialii de rang înalt din conducerea Republicii Islamice, în timp SUA și-a îndreptat atenția asupra țintelor militare și a bazelor de rachete balistice care reprezintă o „amenințare iminentă”.

Armata americană nu i-a vizat pe liderii iranieni, a spus oficialul.

Un înalt oficial israelian a confirmat pentru Fox News că liderul suprem iranian Ali Khamenei și președintele Masoud Pezeshkian au fost ținte în atacul asupra Iranului.

Oficialul a menționat că forțele militare s-au concentrat și pe eliminarea „celor responsabili de comandarea uciderii în masă a protestatarilor iranieni”.

„Evaluările pagubelor de război vor fi făcute publice mai târziu”, a adăugat acesta.

Pe lângă Khamenei și Pezeshkian au mai fost vizați și lideri de rang înalt precum șeful Statului Major al forțelor armate Sayyid Abdolrahim Mousavi, secretarul Consiliului de Apărare al Iranului, Ali Shamkhani, și secretarul Consiliului Național de Securitate al Iranului, Ali Larijani, au spus două surse israeliene pentru CNN, care precizează că nu este clar dacă vreunul a fost rănit sau ucis.

Dimineață, când Israelul a anunțat că a început atacul „preventiv” contra Iranului, primele informații despre lovituri se refereau la ținte din cartierul din Teheran unde se află reședința Ayatolahului Khamenei și palatul prezidențial.

Un oficial israelian a declarat pentru Reuters că liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, și președintele Masoud Pezeshkian au fost amândoi ținta atacurilor, dar rezultatul acestora nu este clar.

O sursă bine informată a declarat anterior, tot pentru Reuters, că Khamenei nu se afla în Teheran și că fusese transferat într-un loc sigur.

Khamenei nu a apărut în public în ultimele zile și nu a fost văzut în orele de după începutul atacului. În timpul războiului de 12 zile din vara trecută se crede că a fost dus într-un loc sigur, departe de complexul său din Teheran.