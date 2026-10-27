Israelul a continuat să comită genocid în Gaza, afirmă o comisie de anchetă a ONU. Acuzațiile raportului și reacția oficialilor israelieni

Raportul publicat luni de Comisia internațională independentă de anchetă a ONU acuză Israelul de intenția de a distruge, în totalitate sau parțial, populația palestiniană din Gaza.

Israelul a continuat să comită genocid în Gaza după încetarea focului din octombrie anul trecut, a afirmat o comisie a ONU într-un raport publicat luni, pe care Israelul l-a respins ca făcând parte dintr-o „campanie de dezinformare”.

Raportul Comisiei internaționale independente de anchetă a ONU privind teritoriile palestiniene ocupate, inclusiv Ierusalimul de Est, și Israel a analizat încălcările drepturilor copiilor palestinieni de la începutul războiului dintre Israel și Hamas, din 7 octombrie 2023, până în septembrie anul acesta.

Acesta a arătat că autoritățile israeliene au continuat să comită „acte de genocid cu intenția genocidară de a distruge, în totalitate sau parțial, populația palestiniană din Gaza” și că situația a continuat să se deterioreze și în Cisiordania ocupată.

Israelul acuză o „încercarea de a distruge statul evreu”

Un alt raport al comisiei, din septembrie anul trecut, a constatat că Israelul a comis genocid în Gaza și că înalți oficiali israelieni, inclusiv prim-ministrul Benjamin Netanyahu, au incitat la aceste acte – acuzații pe care Israelul le-a calificat drept scandaloase.

Misiunea israeliană de la Geneva a declarat că ultimul raport face parte dintr-o campanie de dezinformare menită să demonizeze Statul Israel.

„Încercarea de a distruge statul evreu continuă și astăzi prin eforturile unor actori precum Comisia de anchetă a ONU de a submina legitimitatea Israelului și de a-i nega dreptul fundamental de a exista și de a se apăra”, a declarat ambasadorul Daniel Meron într-un comunicat.

Zone populate, lovite cu muniție grea

Comisia a constatat că forțele israeliene au continuat să utilizeze muniție grea, drone, quadcopterele, artileria și focul lunetiștilor în zone dens populate în timpul încetării focului din Gaza.

Aceasta a afirmat că „Linia Galbenă”, prezentată ca o demarcație temporară a încetării focului, se extindea din ce în ce mai mult în Gaza, devenind o frontieră de facto, ceea ce, potrivit raportului, reflectă extinderea controlului teritorial al Israelului asupra Gazei.

Autoritățile palestiniene afirmă că peste 74.000 de persoane au fost ucise în cadrul ofensivei israeliene asupra Gazei, lansată după ce luptătorii conduși de Hamas au ucis aproximativ 1.200 de persoane în sudul Israelului și au luat sute de ostatici, pe 7 octombrie 2023.

Situația s-a deteriorat și în Cisiordania

În raportul său adresat Consiliului de Securitate al ONU, comisia a afirmat că situația din Cisiordania s-a deteriorat, de asemenea, brusc, numărul palestinienilor uciși în atacuri aeriene crescând de la șase între 2008 și 6 octombrie 2023, la 254 între 7 octombrie 2023 și 30 septembrie 2026.

Președintele comisiei, Srinivasan Muralidhar, a afirmat că uciderea intenționată a civililor palestinieni și distrugerea locuințelor din Cisiordania fac parte dintr-o strategie mai amplă de exterminare și strămutare a palestinienilor.

„Tortura, violul și alte forme de violență sexuală fac parte din atacul mai amplu îndreptat împotriva populației civile din Cisiordania. Violența sexuală a fost folosită cu intenția de a strămuta, subjuga și destabiliza poporul palestinian”, spune raportul.

Operațiunile militare desfășurate începând cu ianuarie 2025 au dus la cea mai mare strămutare a palestinienilor din Cisiordania din 1967, 34.176 de palestinieni rămânând strămutați până în august 2026, se arată în raport.

„Acapararea unui teritoriu cât mai extins, concomitent cu reducerea la minimum a populației palestiniene în ceea ce privește dimensiunea, autonomia și viabilitatea, decurge din politicile colonizatoare ale Israelului și își are rădăcinile în practici istorice și modele de acțiune, ceea ce duce la aplicarea excesivă și discriminatorie a forței letale, la strămutarea, rănirea și uciderea palestinienilor de-a lungul generațiilor”, a declarat Muralidhar.

„Încercarea de a echivala statalitatea palestiniană cu o amenințare la adresa existenței Israelului blochează orice încercare viabilă de a realiza dreptul palestinienilor la autodeterminare”, a mai spus el.

Critici pentru Autoritatea Palestiniană

Comisia a criticat, de asemenea, Autoritatea Palestiniană, afirmând că aceasta a luat în vizor palestinienii care își exprimă opinii divergente și că jurnaliști și apărători ai drepturilor omului au fost uciși și răniți.

„În ciuda creșterii numărului de cazuri de utilizare inutilă sau disproporționată a forței începând cu 7 octombrie 2023, Autoritatea Palestiniană nu a reușit să desfășoare anchete eficiente și imparțiale cu privire la incidentele soldate cu decese și să asigure măsuri reparatorii eficiente, inclusiv despăgubiri financiare pentru victime și membrii familiilor acestora”, a declarat Muralidhar.